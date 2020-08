Solskjær til Solbakken: – Vi ses!

(København – Istanbul Basaksehir 3–0, 3–1 sammenlagt) Utgangspunktet var tøft, men Ståle Solbakken og hans FC København snudde til seier mot Tyrkias regjerende seriemester – og er nå klare for kvartfinale i Europa League.

To scoringer fra Jonas Wind, ett av dem på straffe, samt et soloraid fra Rasmus Falk, snudde kampen og sammenlagtstillingen fra tap til avansement for danskene.

Mens Ståle Solbakken varslet at det ville bli alt annet enn enkelt mot Istanbul, er han nok klar over at han ikke får det noe særlig enklere i neste runde. Der venter trolig kompisen Ole Gunnar Solskjær og Manchester United.

Mot norsk trenerduell

De skal i aksjon klokken 21.00 mot LASK Linz, og har en 5–0-ledelse å gå på. Så, med mindre LASK Linz skulle vinne sensasjonelle 6–0 på Old Trafford, blir det en norsk trenerduell i Tyskland.

Dit flyttes nemlig resten av Europa League-sluttspillet, og da blir det en kamp mellom Ståle Solbakken og Ole Gunnar Solskjær.

De møtes den 10. august i Köln - på Solbakkens gamle arbeidsplass.

Til journalistenes store fornøyelse leste FCK-treneren på pressekonferansen etter triumfen opp fra en sms-utveksling med Solskjær onsdag.

– Vi ses i Köln, skrev Solskjær til Solbakken før FCK-kampen - og Solbakken svarte at han ikke var helt sikker. Etter triumfen fikk han en ny sms fra Solskjær: «vi ses, vi skal bare gjennom dette først».

JUBELBRØLET: Ståle Solbakken og hans FC København er klare for kvartfinale etter en sterk snuoperasjon mot Tyrkias regjerende seriemester Istanbul Basaksehir. Foto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix

– Jeg er veldig glad på spillernes vegne, det er en historisk prestasjon å være i kvartfinale i europeisk fotball for et nordisk lag, sa Solbakken, gjengitt av FCKs hjemmeside.

Om Manchester United sa nordmannen:

– Det som de har vist etter corona-pausen, har vært meget imponerende. Det kan bli en «sjov» kamp, men også en stygg kamp, om de spiller seg helt ut. De ble altså nummer tre i Premier League, så ... jeg kan ikke høre Champions League-hymnen i det fjerne, smilte Ståle Solbakken, med henvisning til at Europa League-vinneren kvalifiserer seg til Champions League neste sesong.

Solbakken sa til VG at han var en«nøktern realist» før oppgjøret med den tyrkiske seriemesteren, men understreket også at «det er noe med Parken på «European nights».

Det var det så absolutt denne onsdagskvelden.

Pangstart

Oppgjøret var bare fire minutter gammelt da Wind steg til værs og kriget inn kampens første. Et bortemål til Istanbul Basaksehir ville på det tidspunktet vært katastrofalt, men Solbakkens menn holdt unna til pause.

Åtte minutter etter hvilen doblet Wind ledelsen med et straffespark som gikk via stolpen og i mål. Da var København oppe i en 2–1-ledelse sammenlagt, som var godt nok til å sende dem videre i turneringen. Men danskene ga seg ikke der.

Etter 62 minutter plukket Rasmus Falk opp ballen, danset unna en sklitakling og stormet mot Istanbul-buret. Avslutningen fra like utenfor 16-meteren satte han kontrollert i det nærmeste hjørnet, og det var akkurat hardt nok til at Mert Gunok måtte se seg slått.

Det samme måtte resten av Istanbul-laget, et lag med spillere med mye erfaringer fra europeiske toppligaer. Gaël Clichy og Martin Skrtel i forsvarsrekka har lang erfaring fra Premier League (Arsenal/Manchester City/Liverpool), kunne ikke stoppe FCK-angrepet. I angrepsrekka hadde Istanbul tidligere Newcastle- og Chelsea-spiss Demba Ba, samt den bosniske landslagsspilleren Edin Visca.

Ingen av dem klarte å overliste danskenes forsvar.

Etter 79 minutter ble også norske Fredrik Gulbrandsen byttet inn, men heller ikke han klarte å markere seg nevneverdig.

I den andre Europa League-kampen som ble sparket i gang klokken 18.55, vant Sjakhtar Donetsk 3–0 over Wolfsburg. Dermed gikk den ukrainske toppklubben videre med 5–1 sammenlagt.

