Avis avslører nye meldinger mellom Neymar og voldtektsanklageren

Etter at superstjernen Neymar kom med sin versjon av samtalen med en kvinne som hevder å ha blitt voldtatt i Paris, slår kvinnen kraftig tilbake.

Neymar er under etterforskning for en voldtekt, og kvinnen som står bak anklagene har denne uken slått frem med sin versjon av saken. Paris Saint-Germain-spilleren, som denne uken pådro seg en skade så alvorlig at han mister Copa América, publiserte forrige uke en Instagram-video, der han delte meldinger og bilder sendt til kvinnen.

Han mente at samleiet dem imellom var samtykkende, og publiserte meldinger der hun angivelig skal ha bekreftet dette.

I en respons til hans video, sendte kvinnen en melding til Neymar. Den spanske avisen Marca publiserer hele WhatsApp-loggen i dag, der hun anklager ham for å ikke vise hele sannheten:

– Du har ikke vist alle detaljer. Faktumet er at du har sveket meg på grunn av det som skjedde. Du viser at hjernen din bare fungerer på banen, og at hjertet ditt ikke fungerer utenfor den.

Hun avslutter med å skrive at hun forsøker å glemme dagen de var sammen, og hvordan han behandlet henne. «Nå vet jeg hvem den virkelige Neymar er», avslutter hun meldingen med, ifølge Marca.

Tidligere skal de ha sendt meldinger til hverandre, dagen etter at det aktuelle samleiet fant sted. Der skal hun ha sendt meldinger av blåmerker til ham, hvorpå han skal ha svart «Det er din feil. Du ba om det».

– Er du gal? Jeg ba deg om å slutte og du har til og med bedt meg om unnskyldning, er hennes svar til det.

I et intervju med brasiliansk TV SBT, som slippes i sin helhet kommende mandag, beskriver kvinnen at hun hadde samtykket til samleie med Neymar, men at han «ble aggressiv» da hun så avslo. Grunnen var at han ikke hadde med kondom.

– Han hørte ikke på meg, snudd seg og gjennomførte akten. Jeg sa «stopp, stopp, nei, stopp». Men han sa ikke mye. Han bare gjennomførte, sa kvinnen da, og hevdet at hennes eneste ønske var rettferdighet og at Neymar skulle betale for det han hadde gjort.

Neymar har hele tiden benektet anklagene på det sterkeste, og er under etterforskning etter at kvinnen anmeldte voldtekten. Videre har han også blitt satt under etterforskning for å ha delt intime bilder, i forbindelse med forsvarsvideoen han delte søndag.

– Alle som kjenner meg vet hvordan jeg oppfører meg og skjønner at jeg aldri ville gjort noe slikt, sa Neymar og kaller saken «trist og smertefullt».

Han har ikke uttalt seg om saken siden.

Publisert: 07.06.19 kl. 15:01