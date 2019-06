VÅRE BESTE MENN: Bak fra v. Bjørn Maars Johnsen, Haitam Aleesami, Sander Berge, Markus Henriksen, Kristoffer Ajer, André Hansen. Foran fra v. Tarik Elyounyussi, Omar Elabdellaoui, Håvard Nordtveit, Martin Ødegaard, Ole Selnæs Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Hansen kan være ferdig på landslaget etter gjesteopptreden mot Færøyene

TORSHAVN (VG) (Færøyene - Norge 0–2) Rosenborg-keeper André Hansen (29) spilte sin første viktige landskamp mot Færøyene. Den kan fort bli hans siste.

29-åringen takket nei til landslaget for snaut to år siden, men var tilbake for «hjelpe til» nå. Årsak: Førstekeeper Rune Jarstein er nyoperert, det tradisjonelle andrevalget er Ørjan Nyland i opptrening igjen etter langtidskade og knetrøbbel hos Romania-kampens keeper Sten Grytebust.

I 2–0-seieren mot Færøyene i EM-kvalifiseringen holdt Hansen buret rent - selv om det bare var så vidt.

På VGs spørsmål om han er klar for å satse videre på landslaget, svarer Rosenborgs keeper slik i pressesonen etter matchen:

– I utgangspunktet er det status quo; jeg stiller meg til disposisjon hvis det er skadeproblematikk. Det endrer seg ikke selv om jeg spilte en kamp. Jeg må jo stå ved de valgene jeg har gjort.

– Hvis de andre er klare igjen, så er du ikke med?

– Nei, i utgangspunktet er jeg ikke det. Men det er mulig å ha en løpende dialog.

Dermed kan Hansen ha spilt sin siste landskamp. Han forklarer valget slik:

– Det er det jeg har sagt før; familie, reisedøgn, kampbelastning. Og at det er tre andre norske keepere som har vært gode de siste årene.

– Bedre enn deg?

– Jeg har jo tro på meg selv, men har ikke behov for å sammenlikne meg med dem. Men Rune (Jarstein) har gjort plassen til sin, og det er bra for Norge.

Etter det som er RBK-keeperens bare fjerde A-landskamp totalt, ytrer han forståelse for at han ble benket i fredagens kamp mot Romania til fordel for Grytebust.

– Man ønsker jo å spille. Men jeg har en klar formening om at de gjorde et riktig valg, uavhengig av kvalitet, etter at jeg har vært borte så lenge.

Hansen forteller at han er glad for å ha møtt lag fra Færøyene i Europacup tidligere, slik at han visste hva som ventet.

– Det ble mange innlegg og mye feltarbeid. Og vi kunne fort kommet under før pause. Det var ikke verdens enkleste inngang til kamp ettersom det bare er et bananskall, med all respekt for motstanderlaget, men det var gøy å spille, sier Hansen og smiler.

Etter kampen var ikke landslagssjef Lars Lagerbäck sikker på Hansens status.

– Det vet jeg ikke. Vi har bestemt å fortsette å holde kontakten som vi har gjort de siste to årene, sier landslagssjefen til VG på pressekonferansen.

– Har du håp om at han skal være med mer også når de skadede keeperne er tilbake?

– Vil han være med å konkurrere, er han hjertelig velkommen, så det må han kjempegjerne gjøre.

