ELITESERIE-KLAR: Kornelius Normann Hansen jubler etter en scoring for Southamptons U23-lag mot Tottenham på åpningen av Tottenham Hotspur Stadium 24. mars i fjor. Foto: Ian Walton / PA Wire

Kornelius (19) går fra Southampton til Stabæk

Kornelius Normann Hansen (19) skrev i dag under på en kontrakt med Stabæk ut 2022-sesongen. Larvik-gutten har vært i Southampton de tre siste årene.

Det er tre år siden Hansen gikk fra Fram Larvik til Southampton, der han har gått gradene i Premier League-klubbens akademi.

Den offensive midtbanespilleren har også vært fast på Norges aldersbestemte landslag fra G15 til G18, og står per i dag med 22 mål på 43 kamper for Norge.

Kontrakten med Southampton går ut i juni, og det har etter det VG kjenner til ikke vært reelle forhandlinger om en forlengelse av den. Hansen har spilt fast på klubbens U23-lag, men ikke fått sjansen på A-lagsnivå.

Hansen fylte 19 år 6. mai, og mener nå det var på høy tid med førstelagsfotball på seniornivå. Det får han altså i Eliteserien for Stabæk.

Stabæk bekrefter overgangen på sin hjemmeside.

les også Kornelius går i fotsporene til Gareth Bale – VG på innsiden av talentfabrikken

Han har nå skrevet under på en kontrakt som løper frem til 31. desember 2022. Overgangen skjer få dager etter at Ola Brynhildsens overgang fra Stabæk til Molde ble fremskyndet.

Det er ikke offentliggjort hva Stabæk må betale for Hansen. Ettersom kontrakten med «The Saints» går ut 30. juni, er det trolig snakk om såkalt utdanningskompensasjon.

Stabæk spiller serieåpner hjemme mot Mjøndalen 16. juni, og Hansen gjennomfører i dag sin første trening med sin nye klubb. Han har opphold seg i Norge de to siste månedene, etter at coronaviruset sørget for full stopp i ligaene i blant annet England og Norge.

I 2019 var VG med Hansen på innsiden av Southampton-akademiet:

Hansen har spilt på U-lagene i Southampton sammen med flere av spillerne som nå har fått sjansen på førstelaget. Blant dem er Michael Obafemi, Yan Valery, Jake Vokins og Will Smallbone.

PS! Storebror Kristoffer Normann Hansen ble i januar klar for Sandefjord, og dermed blir det trolig brødreduell når Stabæk spiller hjemme mot Sandefjord 24. juni.

Publisert: 25.05.20 kl. 10:17

