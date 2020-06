KAN SNART FEIRE IGJEN: Erling Braut Haaland scoret i den første kampen etter Bundesliga-oppstarten. Foto: MARTIN MEISSNER / POOL / AP POOL

Haaland ønsker seg Carew-kroppen: – Han er litt mer maskin enn meg

Erling Braut Haaland (19) ønsker seg fysikken til John Carew og vinnermentaliteten til Mats Hummels. Og bekrefter at han er snart er spilleklar.

– John Carew var en fantastisk fotballspiller, sier Erling Braut Haaland i den nyeste episoden av Dortmunds egen podkast.

– Jeg ønsket å ha den samme kroppen som ham. Han er litt mer maskin enn meg, men forhåpentligvis har jeg samme fysikken som ham en dag.

Stjerneskuddet får spørsmål om alt fra sine norske helter til de første dagene i Dortmund, skaden som holdt ham ute i helgen og hvorfor han mediterer. Han avslører også hvilken medspiller han inspireres av.

– Jeg vil ha den samme vinnermentaliteten som Mats (Hummels). Han er en kriger med fantastisk mentalitet og har lært meg mye. Jeg vil forsøke å lære så mye som mulig fra ham.

– Har du snakket med Mats om det?

– Vi snakker om masse om hvordan vi kan gjøre hverandre bedre. Vi er gode venner og snakker mye om fotball, svarer Haaland.

CAREW-KROPPEN: Dette er det Haaland har å strekke seg etter – en 28 år gammel John Carew. Foto: Bjørn S. Delebekk

Haaland ankom Dortmund i januar etter en særdeles fruktbar høstsesong i østerrikske RB Salzburg. Han ankom Dortmund småskadet og forklarer at han fikk trent lite før den spektakulære debutkampen der han scoret hat trick i løpet av 20 minutter.

Den siste perioden har han hanglet litt igjen, etter at han kolliderte med dommeren da Dortmund tapte 0–1 mot Bayern München for tolv dager siden. Han mistet dermed forrige helgs kamp mot Paderborn, men opplyser at det ikke er noe å bekymre seg over.

– Jeg er snart tilbake. Det er ikke så veldig seriøst med kneet, sier Haaland, som torsdag kunne trene rundt 40 minutter med resten av Dortmund-mannskapet.

PS! Lørdag tar Erling Braut Haaland Dortmund imot Per Ciljan Skjelbred og Rune Almenning Jarsteins Hertha.

