Molde sa nei til bud på Leke James

Tyrkiske Göztepe skal være i ferd med å sikre seg Vikings kaptein Zlatko Tripic (27). Men det er ikke den eneste stjernespilleren i Eliteserien de har vært ute etter.

Også Molde-toppscorer Leke James (27) er på radaren til den tyrkiske serietieren. Tyrkiske medier har koblet Leke James til en mulig overgang til Göztepe, og VG får bekreftet fra informert hold at det er nettopp Göztepe har lagt inn et bud på spissen.

– Det har vært interesse, det har det. Vi har også mottatt et bud som vi har takket høflig nei til, sier Moldes administrerende direktør Ole Erik Stavrum på spørsmål om interessen for seriemesterens 17-målsmann.

Han vil ikke gå inn på fra hvor budet kom eller størrelsen på det. Men etter det VG forstår, ble de foreslåtte millionene fra Tyrkia sett nærmest på som et «skambud» i Molde-kretser. 27-åringen har ett år igjen av kontrakten og kom til Molde våren 2018.

Da la klubben la en betydelig innsats i få den tidligere Aalesund-angriperen kampklar igjen etter to år i Kina. Den første høsten i Molde startet James bare fem seriekamper, og ved starten av fjorårssesongen hadde heller ikke Erling Moe hastverk med å få ham inn på laget.

Men etterhvert ble han det naturlige førstevalget på topp, mens spisskjøpet Ohi Omoijuanfo ble plassert på venstrekanten. For Leke James scoret og scoret fra sommeren og ut. 17 mål var ny «pers» på én sesong for spissen, og totalt står han med 57 mål i Eliteserien på 127 kamper for Molde og Aalesund.

– Leke James er en av våre desidert viktigste spillere. Hvis noen skal kjøpe Leke James, må de betale deretter, sier Stavrum.

– Vil det si at budet ikke ikke var «deretter»?

– Jeg vil egentlig ikke kommentere budet eller hva det var på, gjentar Stavrum, som innrømmer at det er snakk om ett bud fra én klubb.

