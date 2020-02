I FAVORITT-SKJORTEN: Liverpool-supporter Thomas Edøy skulle egentlig mottatt VIP-billetter til Liverpools mot Chelsea denne våren. Foto: PRIVAT

Vant Fantasy Premier League i Norge – får ikke premien han ble lovet av TV 2

Thomas Edøy gledet seg til å se en favorittlaget sitt på Anfield denne sesongen etter å ha blitt beste nordmann i det populære managerspillet Fantasy Premier League i fjor. Det får han ikke.

Edøy endte som nummer åtte i verden i sammendraget i fjorårets sesong. Det holdt også til å bli den beste nordmann i et spillet som nå består av syv og en halv millioner deltagere.

Alle norske spillerne som registrerer seg i spillet blir automatisk lagt inn til en egen norsk «liga», og der byr nåværende rettighetshaver TV 2 på en hovedpremier for beste nordmann: Tur, opphold og to VIP-billetter på en valgfri kamp i Premier League i sesongen etter.

Edøy er Liverpool-supporter og ga beskjed til TV 2 18. juni 2019 at han ønsket å se Liverpool - Chelsea 9. mai i år, altså elleve måneder senere. Det er siste hjemmekampen for Liverpool denne sesongen og kan bli anledningen der de løfter Premier League-trofeet som ligamester. Det er 30 år siden Merseyside-klubben vant den engelske ligaen sist.

– Det er ekstremt skuffende, men det er samtidig ikke så mye jeg får gjort. Kampen hadde vært spesiell å vært på, og det var noe kona mi og jeg virkelig hadde sett frem til, forteller Edøy til VG.

Lang ventetid

TV 2s pressesjef Jan Petter Dahl bekrefter at Edøy henvendte seg i juni i fjor og beskriver saken som «trist og lei».

– For det første har vi beklaget prosessen overfor Thomas. Sammen med Premier League, som står for selve premien, har vi ikke maktet å innfri hans ønske. Vi sendte hans forespørsel videre til Premier League, men grunnet press på denne kampen var det ikke mulig, sier pressesjefen til VG.

Ifølge Dahl er det Premier League som dekker kostnadene for premien, ikke TV 2. Men det er den norske rettighetshaveren som har utformet innholdet i og markedsført premien, og i tidligere sesonger har det ifølge Dahl ikke vært noe problem å få arrangert det de også etter planen skulle gjort for Liverpool-supporteren fra Kristiansund denne våren.

– Vi har prøvd alt som står i vår makt. Det er ikke TV 2 direkte som håndterer denne premien, det er i regi av Premier League selv. De har gitt ham valget mellom å komme på bortekampen mot Brighton eller en hjemmekamp neste sesong. De forbeholder seg retten til å si nei hvis kampen er full, sier Dahl.

TV 2 opererer med samme «seiersbonus» til landets beste Fantasy-manager denne sesongen.

– Må dere ta et forbehold i markedsføringen av premien nå?

– Gitt det som har oppstått i år, får vi gå en runde på det internt. Men vi ønsker at premien skal være stor og maksimal, svarer Jan Petter Dahl.

Kona var altså personen som Edøy skulle ta med seg til Liverpool for å se favorittlaget løfte pokalen som ligamester. Nå blir ikke VIP-turen til Anfield mulig før neste sesong.

– Liverpool borte mot Brighton var ikke akkurat like interessant for min del. Det hadde vært helt unikt å være på kampen mot Chelsea og hadde på mange måter tidenes kamp for min del å være på, sier Edøy.

Han forteller at han har lagt den verste skuffelsen bak seg.

– Jeg tenker jo egentlig at man må kunne stole på hverandres ord. Jeg fikk jo en lovnad om en valgfri kamp, og jeg sa fra veldig tidlig. Da tiden gikk purret jeg på de for å se om det ordnet seg, så hva mer kunne jeg ha gjort? Jeg følte jeg gjorde det jeg kunne, sier Edøy skuffet.

Publisert: 08.02.20 kl. 14:38

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 25 24 1 0 60 – 15 45 73 2 Manchester City 25 16 3 6 65 – 29 36 51 3 Leicester City 25 15 4 6 54 – 26 28 49 4 Chelsea 25 12 5 8 43 – 34 9 41 5 Tottenham Hotspur 25 10 7 8 40 – 32 8 37 VIS MER Champions League

