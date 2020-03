I Liverpool, med gudene vet hvor mange nordmenn på plass, ble publikum sluppet inn til CL-møtet med Atlético Madrid. Foto: Darren Staples / Sportimage/PA Images

Kommentar

Fotball-EM fremstår utenkelig

Fotballfest i en måned i 12 land i sommer? Det fremstår mer og mer som en illusjon. Det er på tide for UEFA å stille seg selv noen skikkelig ubehagelige spørsmål.

Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren er et uttrykk for VG-kommentatorens mening.

I kampen mot corona må vi kunne vente at fotballorganisasjonene internasjonalt gjør sitt. Å tro at deler av krampefansen frivillig bidrar i en coronadugnad, er det bare å se til gårsdagen for å konstatere at ikke er tilfelle. Scenene fra Champions League-kvelden viser at mellomløsninger akkurat nå ikke er noe godt svar på corona-krisen.

Inne på Parc des Princes i Paris var det 47.000 tomme stoler, som et grep for å hindre spredning av viruset. Men hva i all verden hjalp det?

Utenfor stadion hadde tusenvis av tilhengere samlet seg, der de gjorde som fotballfans pleier å gjøre når det skjer noe stort. Altså det stikk motsatte av å hoste i ermet med andre folk på trygg avstand, mens hendene jevnlig smøres inn med antibac…

Om noen skulle være i tvil, så ble det innmari tydelig at fotball og smittevern er lite kompatible størrelser.

På den andre siden av kanalen, som heller ikke er noen coronafri sone, fikk publikum strømme til da Liverpool røk mot Atlético Madrid. Riktignok hisset Jürgen Klopp seg opp da tilhengere ønsket håndkontakt før start, men som dramaet skred frem er det jo bare å lure på hvor mye som kan ha spredd seg på stadion. Det var ikke akkurat intimitetsreservasjon å spore utover kvelden.

Og da kan jo vi her på berget igjen lure på hvor mange nordmenn som var på Anfield, og hva som er potensielle følger av det?

Eksempler vil fort dukke opp igjen og igjen fremover, dersom det ikke tas ultratydelige grep. Særlig det som skjedde i Frankrike viser hvor lite handlingsrom som finnes.

les også Seriestarten er utsatt til mai

Nå rapporteres det at Premier League vil gå for en lukkede dører-løsning. Men hva tilsier at engelske fans er så mye mer lydige enn franske? Samtidig er spansk og italiensk fotball satt på vent, Real Madrid i karantene og både Champions League og Europa League er utsatt inntil videre.

Dette betyr igjen at de høye herrer, både i UEFA og i nasjonale fotballforbund og ligaer, er i en uhyre krevende situasjon. Både enorme økonomiske interesser og pasjonen til fotballfans i alle land taler for å prøve å få avviklet storkamper. Men i motsatt retning trekker altså blytunge og eskalerende helsemessige hensyn.

Heller ikke i Kollen holdt publikum seg unna til tross for anmodninger:

Prinsipielt bør det være liten tvil om hva som bør være viktigst når dette settes opp mot hverandre, og det er tiltagende tydelig at verken strutsetaktikk eller halvveisvarianter er medisinen som trengs.

Da er den logiske konsekvensen at temaet bør være hva som kan utsettes og hva som må avlyses, snarere enn å tro at dette går seg til.

Her er jo fremtidsscenarioene for corona så usikre at ingen kan vite hvilken tidshorisont vi må forholde oss til. Men i krisestabene som må settes er det mer enn nok å drøfte:

Kan internasjonale klubbturneringer som Europa League og Champions League i det hele tatt fullføres denne sesongen?

les også Hele Real Madrid i corona-karantene – spansk fotball utsettes

Hva med de nasjonale ligaene hvis utviklingen fortsetter? Hva skjer med Liverpools etterlengtede tittel om det drar seg ytterligere til? Vil landslagene få tilgang på klubbspillere i slutten av måneden? Hva med dem som har godt med landslagsspillere i italienske klubber?

Her begynner vi også å nærme oss den virkelig store elefanten i rommet: EM i fotball til sommeren. Hvor langt unna er vi at avlysning av hele mesterskapet blir en nødvendig corona-konsekvens?

Folkeforflytinger og masseansamlinger er mye av kjernen i dette arrangementet, som i tillegg skal arrangeres i 12 byer, i 12 land i en hel måned.

Her er det selvsagt investert bøttevis av midler og prestisje, men hvor viktig er egentlig slike hensyn om det settes på spissen?

Her kompliseres også bildet av at det kommende europamesterskapet forsterker de praktiske problemene med å få hjemlige ligaer og klubbturneringer i mål om de blir mange forskyvninger fremover.

Derfor må de skikkelig vanskelige diskusjonene tas. Og det er vanskelig å se annet enn at mye henger i en tynn tråd, også sommerens store fest. EM i fotball bør etter all sannsynlighet avlyses.

Publisert: 12.03.20 kl. 13:38

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 29 27 1 1 66 – 21 45 82 2 Manchester City 28 18 3 7 68 – 31 37 57 3 Leicester City 29 16 5 8 58 – 28 30 53 4 Chelsea 29 14 6 9 51 – 39 12 48 5 Manchester United 29 12 9 8 44 – 30 14 45 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

Fra andre aviser