REAGERER: Kalmar-spiller Geir André Herrem synes det er rart at Sverige ikke følger nabolandene og gjennomfører treningskamper.

Spilte treningskamp i dag – norsk spiller reagerer

Allsvenskan-klubbene Kalmar FF og Örebro gjennomførte tirsdag en treningskamp for tomme tribuner, til tross for smittefaren av coronaviruset. Kalmar-spiller Geir André Herrem (32) stiller seg undrende til de svenske reglene.

Mens det i Norge er innført forbud mot organisert trening frem til 31. mars, har ikke Sverige kastet seg på samme forbud.

– Jeg synes det virket litt rart at det ble gjennomført. Når det i andre land er andre restriksjoner, sier Kalmar-spiller Geir André Herrem.

Herrem selv sliter litt med hamstringen og har en liten forkjølelse. Dermed var ikke nordmannen aktuell for treningskampen som gikk på nøytral grunn for tomme tribuner.

Generalsekretær i det svenske fotballforbundet (SEF), Mats Enquist, forteller at de har blitt enige om at klubbene selv skal få bestemme om de vil gjennomføre treningskampene, og legger til at det skal være uten publikum.

– Det er en utrolig vanskelig situasjon for alle parter. Og til slutt blir det et eget ansvar for klubber og mennesker hvilket nivå vi vil ligge på. Og akkurat nå er det slik at vi mener det er greit å gjennomføre treningskamper uten publikum, sier Enquist.

– Det virker veldig rotete akkurat nå. Jeg synes det er bedre hvis de går ut slik at alle gjør de samme. Og at det er en felles forståelse blant alle fotballag om at de ikke skal gjøre dét og dét. Her er det ikke noe fellesforbud for trening eller noe. De bør se over grensen til det vi gjør i Norge, sier Herrem.

Kalmar FF har ikke besvart VGs henvendelser.

To sene scoringer av Edvin Crona og Isak Jansson sørget for 4–1-seier til Kalmar.

I sin neste siste eliteseriekamp for Bodø/Glimt sommeren 2019 scoret Herrem to av målene:

