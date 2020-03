TRENER-STORHETER: José Mourinho og Julian Nagelsmann hilser på hverandre før den første kampen mellom Tottenham og RB Leipzig. Foto: ANDY RAIN / EPA

«Baby-Mourinho»: – Jeg er ikke på hans nivå

Det er José Mourinho mot mannen som er blitt kalt «Baby-Mourinho» når Tottenham skal prøve å snu det mot RB Leipzig tirsdag.

Julian Nagelsmann er klar på at José Mourinho har vært et forbilde – dog har Paris Saint-Germain-sjef Thomas Tuchel vært et enda større forbilde. Ifølge Nagelsmann var det Hoffenheim-keeper Tim Weise som i sin tid begynte å kalle ham for «Baby-Mourinho».

Nagelsmann og Mourinho har til felles at de slo igjennom i veldig ung alder - og uten noen stor spillerkarrière bak seg. Julian Nagelsmann var bare 28 år da han ble utnevnt til sjefstrener i Hoffenheim. Nå er han 32 og har samme rollen i RB Leipzig.

– Jeg tenker ikke så mye på hvordan det føles å slå Mourinho. Jeg tenker at det ville være kult om vi kan slå ut Tottenham, sier Nagelsmann før tirsdagens kamp.

– Jeg er ikke på nivå med Mourinho. Jeg tror ikke jeg kommer til å vinne så mange titler i min karrière som han har klart.

– Se bare på hvor mange og hva slags titler Mourinho har vunnet. Jeg har bare vunnet en tittel i Sør-Tyskland. Så jeg vil ikke kalle det en Nagelsmann-Mourinho-duell, sier Nagelsmann.

I motsetning til mange andre trenere, som i hvert påstår at de at de ikke følger med på hva som blir sagt i media, sier Nagelsmann at han bevisst ser hvert eneste intervju med motstanderspillere og deres trener.

– Jeg hører hver pressekonferanse, jeg ser hvert eneste intervju. Det som spillerne sier, gir et inntrykk av hva treneren ønsker, sier Nagelsmann ifølge sportbuzzer.de.

To av kampene i ukens Champions League-returer skal gå for tomme tribuner. Men i Leipzig er det ventet 40 000 tilskuere når vertene skal prøve å holde på ledelsen mot Tottenham, mens den andre kampen tirsdag, Valencia-Atalanta, går for tomme tribuner.

Onsdag er det bestemt at Paris Saint-Germain-Borussia Dortmund går uten tilskuere, mens Anfield er åpen til Liverpools forsøk på å snu mot Atlético Madrid.

Debatten raser på sosiale medier om det er rettferdig når det ene laget har hatt supporterne sine til stede på sin hjemmekamp, mens motstanderen ikke får ha det når de spiller på sin stadion.

Den tyske helseministeren Jens Spahn har anbefalt at arrangementer med over 1000 mennesker samlet, blir avlyst. Men RB Leipzig har ingen planer om hverken å redusere antall tilskuere eller avlyse.

Tottenham kan i hvert fall glede seg over at Leipzig bare har fire seirer på ti kamper i 2020.

VGs tips: RB Leipzig-seier

* Champions League-åttedelsfinale og andre kamp av to.

* RB Leipzig vant 1-0 det første oppgjøret i Nord-London, og var totalt overlegne i store deler av kampen. Tyskerne skulle dermed ha alle fordeler her, inkludert publikum.

* Men RB Leipzig vant kun én av tre hjemmekamper i Champions League i høst. Laget mangler kort og godt erfaring på dette nivået, og vi bare nevner at Timo Werners syv første CL-mål har alle kommet på bortebane.

* Orban (f) er ute. Konaté (f), Kampl (mb) og Werner (a) er usikre.

* Tottenham gikk inn i det første Leipzig-møtet med solid form. Siden har det kollapset med tap for Chelsea og Wolves. Men, ok, 1-1 ute mot et formsterkt Burnley lørdag kveld var helt greit.

* Forsvaret er fremdeles påfallende svakt organisert for å være et José Mourinho-lag: Laget har sluppet inn mål i ni av ti siste matcher.

* Skadelisten omfatter Son (a), Kane og Bergwijn (a).

Spillestopp er kl. 20.55 og Viasport 1 viser matchen.

Publisert: 10.03.20 kl. 08:19

