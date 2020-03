SÅ NÆR: Jürgen Klopps Liverpool mangler bare seks poeng for å være garantert Premier League-tittelen. Nå er fremtiden usikker på grunn av coronaviruset. Foto: PHIL NOBLE / Reuters

Premier League-utspill får slakt: – Et pinlig selvmål

West Hams nestleder Lady Karren Brady (50) har skapt stor debatt etter å ha argumentert for at Premier League-sesongen bør annulleres.

Det er i sin spalte i The Sun at baronesse Brady har skapt oppstyr gjennom sitt standpunkt om hva som bør skje med Premier League-sesongen, som på grunn av coronaviruset er i det blå med ni runder igjen å spille.

Blant de store spørsmålene: Kan Liverpools første ligagull på 30 år glippe selv om de leder med 25 poeng?

– Den eneste rettferdige og fornuftige tingen å gjøre, er å erklære hele sesongen ugyldig, skriver West Hams nestleder, som etter en storm av reaksjoner gikk ut på Twitter og presiserte at «alle er enige om at Liverpool fortjener å vinne tittelen».

Det hører med til historien at klubben hennes ligger på 16. plass i Premier League med like mange poeng (27) som Bournemouth på den øverste nedrykksplassen. En ugyldig sesong vil sikre London-klubben, der eierne er svært misfornøyd med både eierne og stadion, forlenget kontrakt på øverste nivå.

TV-profil og Arsenal-supporter Piers Morgan er en av få offentlige personer som har støttet Bradys utspill. Han skriver på Twitter at «det er ingen mulighet for at sesongen kan fullføres, så det ENESTE rettferdige å gjøre under slike enestående omstendigheter, er å annullere det og begynne på nytt i august».

Også her er det verdt å nevne at Arsenal, med sin 9. plass, har hatt en sesong langt under pari.

FÅR KRITIKK: West Hams nestleder Karren Brady (t.v.) her med ektemannen Paul Peschisolido under West Hams hjemmekamp mot Southampton den 29. februar. Foto: JOHN SIBLEY / Reuters

For det meste har Bradys uttalelser møtt sterk motstand. I mandagens utgave av The Times tar den berømte kommentatoren Henry Winter til motmæle.

– Profesjonell fotball ble utsatt denne helgen, men det kom likevel et pinlig selvmål, skriver Winter, som mener Brady fremstår selvopptatt og hjerterå.

– På et tidspunkt hvor situasjonen landet står overfor, er så alvorlig, er det skammelig at Brady kunne betrakte, for ikke å snakke om å kommunisere, et slikt skamløst standpunkt, fortsetter The Times-pennen.

Han mener avlysning av sesongen vil være «sportslig feil» og «rettsmessig katastrofalt og dyrt», og peker på Leeds og West Bromwich (i rute til å rykke opp til Premier League) samt Sheffield United (sensasjonelt med i kampen om Champions League-plass) som klubber som vil vurdere å gå rettens vei dersom deres meget lovende sesonger skulle ugyldiggjøres.

Liverpool-legenden Sir Kenny Dalglish, den siste manageren som ledet klubben til seriegull, har også tatt til orde for at annullering av Premier League-sesongen vil være «urettferdig» og «fullstendig feilaktig».

– Vi må få tid til å fullføre de nasjonale turneringene. Hvis det betyr at vi må spille annenhver kveld i tre uker i mai, eller ut i juni, så må det være sånn, skriver han i skotske Sunday Post.

Tirsdag skal UEFA holde et møte med medlemslandene for å avgjøre hva som skal skje med Champions League, Europa League og sommerens planlagte EM. Torsdag møtes Premier League for å se nærmere på hvilke muligheter de har for å fullføre denne sesongen.

