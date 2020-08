PRESENTERT: Omar Elabdellaoui kunne peke på emblemet som viser hvilken klubb han skal spille for kommende sesong. Foto: Galatasaray

Opplysninger til VG: Elabdellaoui avslo tilbud fra Premier League-klubb

I helgen ble Norges landslagsback klar for tyrkiske Galatasaray. Omar Elabdellaouis agent bekrefter at 28-åringen avslo tilbud fra flere av Europas største ligaer.

– Jeg kan bekrefte interesse fra flere klubber. De konkrete landene som Omar takket nei til var England, Tyskland og Italia. Av respekt for klubbene som har vært involvert vil vi ikke kommentere utover dette, sier Mikail Adampour, som representerer spilleren sammen med Omars bror, Rachid Elabdellaoui.

Ifølge VGs opplysninger skal det dreie seg om engelske Aston Villa, italienske Fiorentina samt de tyske klubbene Augsburg og Schalke 04.

Omar Elabdellaoui har ikke besvart VGs henvendelser i denne saken. Da VG var i kontakt med ham like etter at han ble bekreftet klar for Galatasaray, ble tittelmulighetene i den tyrkiske klubben trukket frem som en av hovedårsakene til at valget som ble tatt.

– Etter seks år i fantastiske Olympiakos er konkurranseinstinkt en viktig faktor for meg. Karrieren min må gå dit jeg spiller om titler, sa Elabdellaoui, som var åpen om at han hadde flere tilbud:

– Pågangen fra andre klubber har vært enorm denne sesongen. Alle alternativer ble nøye vurdert av meg og mitt team, og Galatasaray har en stolt tradisjon med å kjempe om titler, sa backen.

BLID: Omar Elabdellaoui (i Galatasaray-drakt) har signert en treårsavtale med den tyrkiske klubben. Her fra venstre Rachid Elabdellaoui, hovedpersonen, Abdurrahim Albayrak (visepresident) og Mikail Adampour. Foto: Galatasaray

Omar Elabdellaoui gikk gratis til Galatasaray etter at han ikke fornyet kontrakten med Olympiakos etter seks år i den greske klubben.

Også på landslaget har høyrebacken fått en viktig rolle, hvor 28-åringen også har blitt en del av kapteinsteamet.

Tirsdag skrev VG at Elabdellaoui er en av flere landslagsprofiler som kan bli rammet av karantenebestemmelser, ettersom han spiller for et land som er utenfor EØS- og Schengen-avtalen.

