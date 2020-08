KOMMER HJEM: Tobias Heintz, her i aksjon for Kasimpasa, har trent med Sarpsborg en stund. Nå skal han også spille for gamleklubben. Foto: Ahmet Keskin / Kasimpasa

Opplysninger til VG: Heintz mot comeback i Eliteserien

Tobias Heintz (22) skal etter alt å dømme spille for Sarpsborg 08 igjen – ett år og ni måneder etter sist gang.

VG får opplyst at Sarpsborg 08 har kommet så godt som til enighet med den tyrkiske klubben Kasimpasa om en utlånsavtale for Heintz som varer ut 2020. Den nært forestående avtalen inneholder en klausul om permanent kjøp. Underskriftene fra de ulike partene er det eneste som gjenstår før overgangen er et faktum.

Kantspilleren med ni U21-landskamper på CV-en har denne uken trent med gamleklubben og gitt uttrykk for at han ville vært åpen for å komme hjem på lån i noen måneder. Nå ligger alt til rette for at ønsket imøtekommes.

– Jeg kan ikke kommentere det, for det er ikke noe som er skrevet under, sier sportssjef Thomas Berntsen i Sarpsborg 08.

– Han er bare og trener med klubben for å holde seg i form, svarer Heintz-agent Imad El Hammichi på spørsmål om et utlån er på trappene.

Kasimpasa gitt tydelig beskjed om at Heintz står fritt til å finne seg en ny arbeidsgiver, til tross for at kontrakten hans med tyrkerne strekker seg til 30. juni 2022. Tyrkiske klubber samt svenske IFK Norrköping skal ha prøvd å hente Heintz uten hell, får VG opplyst.

Heintz har ikke spilt for Kasimpasa siden 28. desember, men de vil ikke slippe ham gratis: Ifølge Heintz selv har han en prislapp på rundt åtte millioner kroner dersom han skal bli solgt.

les også Tyrkia-proffen etter én måned i 21. etasje: – Bare politibiler i gatene

En kraftig nedgang i lønn vil også være en konsekvens av et klubbytte.

– Hvis jeg får tilslag av en klubb, er det klart at jeg ikke kan opprettholde den lønnen jeg har. Jeg er villig til å gå ned 60 til 70 prosent for å kunne spille fotball igjen. Da jeg kjørte hit til Sarpsborg stadion for å trene med laget i dag, ble jeg glad bare av å komme hit igjen å se klubben og folkene her, sa Heintz til Sarpsborg Arbeiderblad tidligere denne uken.

Heintz forlot Sarpsborg 08 i januar 2019 da Kasimpasa la over 10 millioner kroner på bordet for å lokke ham til Tyrkia etter overbevisende prestasjoner i Europa League-gruppespillet høsten 2018.

Publisert: 21.08.20 kl. 17:35

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 14 12 2 0 47 – 18 29 38 2 Molde 15 10 1 4 41 – 17 24 31 3 Odd 14 9 1 4 23 – 15 8 28 4 Rosenborg 14 7 3 4 25 – 13 12 24 5 Vålerenga 14 6 5 3 19 – 19 0 23 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

