VIL BORT: Lionel Messi i knestående i oppgjøret mot Slavia Praha i Champions League-gruppespillet i november i fjor. Foto: Joan Monfort / AP

Dette kan skje om Messi går gratis til ny klubb – uten Barcelonas samtykke

Lionel Messi (33) skal ha uttrykt ønske om å forlate Barcelona vederlagsfritt. – Et forhandlingskort, mener en idrettsjurist VG har snakket med.

Nå nettopp

Men hva skjer hvis argentineren trer ut av kontrakten og signerer for en ny klubb uten Barcelonas samtykke?

Det svarer idrettsjurister på i denne artikkelen.

Barcelona bekreftet tirsdag overfor nyhetsbyrået AP at 33-åringen vil bort. Messi vil angivelig benytte seg av en klausul som gjør at han kan avslutte kontrakten nå – uten at Barcelona har krav på kompensasjon.

les også Vålerenga får kamp om Kjartansson: – Har tilbud fra tre klubber

Fristen for å utløse klausulen var egentlig 10. juni, men Messi-siden mener fristen kan skyves fordi corona-pandemien forlenget sesongen til august.

– Stor risiko

Barca står på at fristen for klausulen er utløpt, og peker på den kontraktfestede utkjøpssummen på 700 millioner euro.

Idrettsjurist Ronny-V. Van der Meij tror ikke Messi i realiteten forsøker å gå gratis.

– Dette er sannsynligvis et forhandlingskort. Årsaken til det er at risikoen for å ta feil med hensyn til om klausulen gir rett til å gå til ny klubb eller ikke, er betydelig både for spiller og klubb som eventuelt tar sjansen på å signere ham gratis, sier advokaten hos Stray Vyrje & Co, med idrettsjus som arbeidsfelt.

les også ESPN: Hevder Guardiola og Messi har snakket sammen

Han utdyper hvorfor:

– Dette fordi Messi vil ha brutt spillerkontrakten med Barcelona dersom han forlater klubben gratis og tar feil. I så tilfelle kan både Messi og klubben som tar sjansen på å signere ham vederlagsfritt mens kontraktsforholdet er omtvistet bli erstatningsansvarlig etter FIFAs overgangsregelverk art. 17.

– En klubb som eventuelt medvirker til et slik kontraktsbrudd risikerer både økonomiske og sportslige sanksjoner. Det siste er for eksempel utestengelse fra ett eller flere overgangsvinduer, som selv for en fristelse som Messi antagelig er nok til å få klubber som har økonomi til å ta risikoen til å tenke seg om to ganger.

Slik blir tvisten

Ifølge idrettsjurister VG har snakket med, kommer tvisten først til å havne hos FIFA hvis Lionel Messi signerer for en ny klubb – og Barcelona protesterer på overgangen.

– Det som vil trigge en tvist, er at han signerer for ny klubb. Sannsynligvis vil det være FIFA som behandler saken, siden han er argentinsk og dette har en internasjonal dimensjon, sier Espen Auberg, leder for juridisk seksjon i Norges Fotballforbund.

Hvis Messi «tvinger» frem en vederlagsfri overgang, vil trolig saken havne i «The Dispute Resolution Chamber (DRC)» i FIFA, men det er også en liten mulighet for at saken kommer opp i en spansk voldgiftsdomstol, hvis denne tilfredsstiller FIFAs krav.

les også Kilder til VG: Adegbenro på vei bort fra Rosenborg

– Det som kan skje er at Messi sier opp kontrakten sin og hevder at han har en klausul som gir ham rett til det. Så vil Barcelona hevde det motsatte. Vanligvis vil klubben nekte ham en overgang, mens spillerens advokater vil kreve en midlertidig spilletillatelse. Det får han som regel av FIFA, men det tar gjerne noen uker, sier Auberg.

– Tvisten vil i så fall rulle og gå for DRC. Barcelona vil kreve erstatning, og det blir opp til DRC å komme frem til om han hadde rett å gå eller om Barcelona har krav på kompensasjon.

– Vil det bare være snakk om kompensasjon, eller kan han tvinges tilbake?

– De kan ikke tvinge ham tilbake, det blir aldri gjort. Han vil risikere en sanksjon, en utelukkelse hvis han har brutt regelverket, men det er sjelden det ilegges spillere. Hvis Messi blir dømt til å betale erstatning, vil Messi og hans nye klubb være solidarisk ansvarlig for den.

FIFA-avgjørelsen vil kunne ankes til CAS (Den internasjonale voldgiftsretten for sport), og en siste, men snever mulighet, vil være sveitsisk høyesterett.

Også idrettsjurist Gunnar-Martin Kjenner regner med at saken vil havne hos FIFA, men det forutsetter at Messi tar første steg ved å inngå en avtale med ny klubb. Ingen organer vil komme med en «forhåndsuttalelse», mener han.

– Selve saken blir en tolkning av om datoen kan forskyves parallelt med senere sesongslutt. Det kan være at kontrakten er klønete formulert, og at man er bundet av den konkrete datoen, sier han.

– Hvilken forståelse av kontrakten som er rett beror på en konkret tolkning av avtalen og kan ikke besvares generelt. Dersom partene ikke blir enige kan spørsmålet bringes inn for det spanske fotball forbundets domsorgan ved en eventuell overgang til en annen spansk klubb. Hvis det er snakk om Manchester City eller en annen klubb utenfor Spania er det FIFAs domsorgan som behandler saken som første instans, med CAS som ankeinstans, sier Ronny-V. Van der Meij.

Publisert: 27.08.20 kl. 05:56

Premier League S V U T M P 1 Arsenal 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Aston Villa 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Brighton & Hove Albion 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Burnley 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Chelsea 0 0 0 0 0 – 0 0 0 VIS MER Champions League

Fra andre aviser