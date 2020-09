NEDERLAND-PROFIL: Virgil van Dijk fotografert under en pressekonferanse før Nations League-kampen mot Polen fredag. Foto: KOEN VAN WEEL / ANP

Virgil van Dijk om trenerskiftet: – Vi er alle skuffet

Virgil van Dijk (29) fikk en helt spesiell telefon for et par uker siden.

Nå nettopp

Her er alle våre oddstips

Det var Nederlands landslagssjef Ronald Koeman som ville fortelle Liverpools midtstopper om sin avgjørelse om å si ja til Barcelona – før van Dijk fikk vite om det på annet hold.

– Vi er alle skuffet over å se en så stor landslagstrener gå, men vi støtter ham helhjertet, sa van Dijk på Nederlands pressekonferanse, gjengitt av Liverpool Echo.

Lørdag er Lotto-dag - her kan du spille!

– Du kan spørre hver enste spiller i troppen, én for én, alle har den følelsen. Dette var hans store drøm.

Virgil van Dijk har altså forståelse for at Koeman valgte å dra tilbake sin gamle klubb - i stedet for å fortsette som landslagstrener for Nederland.

– Med tanke på den usikkerheten som coronaen gir, det er ikke 100 prosent sikkert at EM vil finne sted, og når det dukker opp en slik mulighet, så kan jeg forstå det.

les også NFF om Serbia-problemet: – Helt avhengig av unntak

– Ingen forventet at det ville skje så kjapt, men vi er veldig glad på hans vegne. Nå må vi bare gå videre.

Dwight Lodeweges har ansvaret for Nederland i de to kampene i Nations League mot Polen og Italia. Den kanadiskfødte 62-åringen var assistent under Koeman.

Lotto og Vikinglotto - her kan du spille!

– Jeg er ikke bekymret. Jeg har en kvalitetstropp. Men jeg vet også, og er klar over, at denne troppen trenger en karismatisk trener, sa ærlige Lodeweges ifølge Voetbal International.

Louis van Gaal (69) utelukker overfor DPA ikke et comeback som landslagstrener - men meddeler samtidig at han ikke har hørt noe fra det nederlandske fotballforbundet.

les også Gareth Bale om Real Madrid: – De gjør ting vanskelig

VG-tips: Nederland-Polen

*Johan Cruiff Arena, Amsterdam, første kamp i Nations League A og gruppe 1. Italia og Bosnia er de andre lagene i puljen.

* Både Nederland og Polen er klare for neste års EM-sluttspill og kan bruke kreftene på Nations League i høst.

* Vertene bygget et slagkraftig lag etter noen år i skyggen. Blind (f) og De Ligt (f) er ikke med.

* Polens største stjerne og kaptein Lewandowski (a) har fått fri. Men legg merke til at Bayern München-spissen har scoret i en av tre siste polske landskamper, noe som tyder på at laget har flere dyktige avsluttere.

* Nederland har sluppet inn mål i tre av seks seneste landskamper. Derfor kan være Begge Lag Scorer til 2,00 i odds være et spill-alternativ.

Du må spille før kl. 20.40. Kampen ser du på TV 2 Sport Premium.

Publisert: 04.09.20 kl. 13:25

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.