Forholdet som endret seg fullstendig

Av Knut Espen Svegaarden

GOD KJEMI: Joshua King og Lars Lagerbäck har virkelig funnet tonen. Foto: NTB SCANPIX Foto: Vidar Ruud

ULLEVAAL STADION (VG) Begge var en smule skeptiske til hverandre i starten. Tre og et halvt år senere fremstår Lars Lagerbäck (72) og Joshua King (28) som de beste venner, med en voldsom respekt for hverandre.

For Lars Lagerbäck og Norge har dette vært svært viktig. Da svensken overtok Norge i 2017, etter at landslaget nærmest havarerte under Per-Mathias Høgmo, måtte han samle troppene. En mann skilte seg ut, på godt og vondt: Joshua King. Han var stjernen, spilte i Premier League. Lagerbäck var litt skeptisk. Samtidig så han en spiller som han mente burde være en av lederne i laget hans.

I dag har han fått nettopp det – en leder.

Det er lett å være positiv når du vinner fotballkamper. Men endringen mellom landslagssjefen og han som var lagets største stjerne da Lagerbäck kom, den har vært stor.

Seansen på Ullevaal stadion tirsdag ettermiddag var en oppvisning i hvordan rose hverandre, uten at det virker uekte og påtatt. Humor og alvor om hverandre – du klarer ikke å skjule god kjemi mellom mennesker. Og den har King og Lagerbäck.

For sannheten er at King har fått veldig sansen, og veldig stor respekt for, Lars Lagerbäck, etter at han lærte den rutinerte svenske landslagssjefen å kjenne. Litt som Drillo i sin tid fikk overbevist spillere som Erik Thorstvedt og Rune Bratseth, de største stjernene på den tiden, ved hjelp av resultater og gode samtaler, har Lagerbäck gjort mye av det samme med King. Han har brukt tid på å bli kjent med King – fordi han tidlig skjønte hvor viktig det var å lære hvordan Bournemouth-spissen fungerer, på og utenfor banen.

Ut fra det har Lagerbäck fått mer enn en god fotballspiller, han har fått en hardtarbeidende angriper, en spiller som leder med eksempelets kraft, fra front.

Erling Braut Haaland (20) og Alexander Sørloth (24) scoret til sammen 77 mål forrige sesong. Likevel velger Lars Lagerbäck Joshua King på topp, sammen med en av dem, trolig Haaland, fredag da Østerrike står på den andre banehalvdelen på Ullevaal stadion.

Den svenske landslagssjefen har ledet landslag i 30 år, men hverken i Sverige eller under tiden med Island har han hatt tre så gode angrepsspillere i troppen sin, samtidig. Det berømte «luksus-problemet» dukket opp i løpet av 2019/20, da hverken Erling Braut Haaland eller Alexander Sørloth klarte å stoppe: De bare pøste inn mål, i to gode ligaer.

For Lagerbäck handler det ikke lenger om at han ikke har angripere, men hvem av dem han skal vrake. For han kommer ikke til å starte med alle tre. Det ser jeg på som helt usannsynlig.

Litt av det samme «problemet» dukket opp for drøyt 20 år siden, da landslaget hadde Ole Gunnar Solskjær i Manchester United, Tore André Flo i Chelsea og Steffen Iversen i Tottenham. Landslagssjef Nils Johan Semb var så fristet til å bruke alle tre at han satte Iversen som indreløper og Solskjær på kanten. Det fungerte egentlig ikke.

Og enda verre ble det da supertalentet i sin tid, John Carew, dukket opp. I den siste EM-kampen i 2000, startet Semb med alle fire: Iversen som indreløper, Carew og Solskjær på hver sin kant, og Flo i midten.

SELVSIKKER: Joshua King på tirsdagens pressekonferanse, der han fremsto selvsikker, men mer som en lederskikkelse enn for noen år siden. Til høyre Omar Elabdellaoui. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Norge skapte knapt en sjanse mot Slovenia, og røk ut av mesterskapet med 0–0. I de åtte påfølgende kampene scoret Sembs menn bare fire mål. Uttrykket «less is more» ble tydelig. Selv om du har mange gode angripere, er det ikke så smart å bruke alle samtidig.

Siden Semb hadde det beste utvalget av angripere en landslagssjef noen gang har hatt i norsk fotball, har det stort sett vært et magert utvalg av toppspisser til disposisjon for en A-landslagssjef.

Per-Mathias Høgmo opplevde det for fullt før play-off-kampen mot Ungarn i 2015. Ikke bare vraket han Joshua King fra troppen (ikke veldig smart), men han startet kampen uten en kvalifisert midtspiss (Markus Henriksen), med Marcus Pedersen og Alexander Søderlund på benken.

Norge misbrukte alle tiders mulighet til å nå et sluttspill – uten en spiss på banen.

Nå har altså Lars Lagerbäck det motsatte – «for mange» gode angripere. Så hans viktigste jobb nå blir å velge de to som han tror på at passer best sammen, som gjør Norge farligst og som gjør at optimismen som har grodd fram i løpet av 2018 og 2019 fortsetter.

Joshua King og Erling Braut Haaland har kun spilt 72 minutter sammen på landslaget, og de minuttene er det få som husker. Mens Alexander Sørloth har vært innbytter i 15 av de 22 landskampene han har spilt.

Fordelen med Corona-tiden er at Lagerbäck, for en gangs skyld, har tid til å drille spillerne skikkelig i roller. Jeg tror han driller inn Haaland som toppspiss, med King rett bak.

Og jeg tror han gjør rett. Så får heller Alexander Sørloth motbevise både Lagerbäck og meg.

Det er tross alt et luksusproblem.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: Hallgeir Vågenes

