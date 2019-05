SAVNER Å SPILLE FOR NORGE: Ada Hegerberg feirer med det norske flagget etter sin fjerde strake Champions League-tittel. I etterkant uttalte hun at hun savner å spille for landet sitt. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Landslaget ønsker Ada Hegerberg velkommen tilbake

VALLE (VG) Alle broer er ikke brent, og både landslagssjef Martin Sjögren og flere landslagsspillere ønsker Champions League-dronningen velkommen igjen – om hun selv vil.

– Ønsker dere Ada Hegerberg velkommen tilbake på landslaget?

– Vi ønsker jo å ha de beste på laget, selvfølgelig. Men det må være noe hun har lyst til å være med på, sier Toppseriens toppscorer Guro Reiten, før hun understreker at det ikke er noe hun kan ordne opp i.

– Hvis hun selv ønsker å spille, så. Hun har sagt at hun ikke ønsker, og da forholder vi oss til det, sier landslagsbacken Ingrid Moe Wold.

– Vi vil selvfølgelig gjøre det, men det gjør vi med alle. Alle er velkommen, sier Ingrid Syrstad Engen, primus motor for landslaget på midtbanen.

– Vi vil jo ha med de absolutt beste spillerne på laget, og ønsker å finne en løsning på det. Om hun selv vil være med, er det store spørsmålet. Men jeg tror absolutt at Ada Hegerberg kommer til å spille for landslaget i fremtiden, så får vi se når det blir, sier landslagssjef Martin Sjögren.

Alle de ovennevnte hyller Hegerberg for sitt hat-trick mot Barcelona i Champions League-finalen, som samtidig førte til at debatten om hennes landslags-nei blusset opp igjen. For etter at Hegerberg i 2017 ga sitt nei til landslaget, da de nettopp hadde gått gjennom et EM i Nederland uten både mål og poeng, har situasjonen vært fastlåst.

Isfront

Tidvis anspent, også. Det har vært oppslag om mislykkede konfliktmøter, isfront mellom Ada Hegerberg og landslagsspillerne, og selv har spissen understreket at det ikke er aktuelt med en retur.

Samtidig som Ada Hegerberg sanker Champions League-trofeer, Gullballen og scorer hat-trick i CL-finalen, er ikke partene noe nærmere en løsning - ifølge spissen selv.

– Jeg savner å spille for landet mitt, men ikke forbundet mitt, uttalte superspissen etter nevnte CL-finale:

Og det er Lise Klaveness, som er nåværende elitedirektør i Norges Fotballforbund (NFF) og tidligere landslagsspiller, som har hovedansvaret med å bedre forholdet til Hegerberg.

– Nå virker det veldig låst, men jeg møtte henne i vinter og har en åpen og god dialog. Men fordi Ada har vært så klar på at det er uaktuelt for henne å spille i VM og ønsker respekt for sitt valg, er situasjonen fastlåst, sier Klaveness, men understreker at det ikke er noen «vonde emosjoner» mellom dem.

Ny epoke

Hun forklarer at hun skal forsøke å møte Hegerberg etter VM i Frankrike, og ser på tiden etter mesterskapet som en ny epoke. Da vil det være helt naturlig for NFF å gjøre nye forsøk på å løse floken, sier Klaveness.

– Ada Hegerberg er en del av den langsiktige planen vår, og jeg har et håp om at hun vil ønske å spille for landslaget igjen. Men det er selvfølgelig hun selv som må ønske det, sier Klaveness.

Klaveness stod selv utenfor landslaget en periode, og bruker den erfaringen i sin dialog med Hegerberg. Hun klarte ikke å løse konflikten før sommerens verdensmesterskap, men tror likevel på en løsning på lengre sikt.

– Det blir i alle fall ikke gjennom noen overtalelse og hun har ikke stilt noen kravsliste til oss. Jeg klarer ikke i se over tid hvorfor det ikke skal gå. Men det er kanskje litt naivt, sier Klaveness.

Publisert: 20.05.19 kl. 03:39