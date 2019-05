TRENGER SEKS POENG: Lars Lagerbäck er nesten avhengig av seks poeng mot Romania og Færøyene for at Norge skal ha sjanse på å gå til EM. Foto: Alberto Saiz / TT NYHETSBYRÅN

André Hansen tilbake på landslaget

ULLEVAAL STADION (VG) Han har egentlig gitt seg på landslaget, men på grunn av keeperkrisen til Lars Lagerbäck er RBK-burvokter André Hansen tilbake i landslagsvarmen.

Fredag 7. juni står Romania (25. plass på FIFA-rankingen) på motsatt banehalvdel på Ullevaal stadion.

Tre dager senere skal det norske herrelandslaget i fotball, som okkuperer 50. plassen på rankingen, forsøke å ta tre poeng mot Færøyene (97. plass) i Torshavn.

Det blir med følgende 24 spillere:

Keepere: Sten Grytebust, André Hansen og Sondre Rossbach.

Forsvarspillere: Kristoffer Vassbakk Ajer, Haitam Aleesami, Omar Elabdellaoui, Martin Linnes, Birger Meling, Håvard Nordtveit, Sigurd Rosted, Stefan Strandberg og Jonas Svensson.

Midtbanespillere: Sander Berge, Mats Møller Dæhli, Mohamed Elyounoussi, Markus Henriksen, Stefan Johansen, Fredrik Midtsjø, Ole Kristian Selnæs og Martin Ødegaard.

Angripere: Joshua King, Bjørn Mars Johnsen, Tarik Elyounoussi og Ola Kamara.

Men altså uten Rune Almenning Jarstein og Ørjan Håskjold Nyland.

De to foretrukne keeperne sliter begge med skader, og det har resultert i at André Hansen, som tidligere har takket nei til landslaget, er tilbake i varmen.

– Vi har en deal med André som sier at han stiller opp når vi behøver det. Man kan alltids diskutere når spillere er med på slike vilkår, men vi må respektere at André har den innstillingen til sin livssituasjonen. Situasjonen er som den er, og da er det bra at han stiller opp, forklarer Lars Lagerbäck.

– Innebærer uttaket at han i utgangspunktet skal spille?

– Nei, vi går alltid inn med åpent sinn og at alle skal kjenne at de har sjanse til å spille. Noe forutbestemt er det ikke, svarer Lagerbäck på VGs spørsmål.

– Hvor bekymret er du over at Jarstein er borte?

– Man vil alltid ha de beste spillerne med, men Sten har hatt et fantastisk år i Danmark og André har vist at han sesong etter sesong har gjort det bra i Eliteserien. Vi har to veldig bra målvakter, bra reserver, og det må man ha i en lang kvalifisering, svarer landslagssjefen.

Norge er nesten avhengig av seks poeng på de to kampene, for mot storfavoritt Spania og nabo Sverige ble det ikke mer enn ett poeng.

Spanjolene slo Norge 2-1 på Mestalla, mens et heseblesende oppgjør mellom Norge og Sverige endte 3-3 på Ullevaal.

– Det var ingen bra start om vi ser på hvilke målsettinger vi har med tanke på mål fremover og bakover. Det er viktig å finne en balanse mellom angrep og forsvarsspill. Det som fortsatt er bra historisk, er hvordan vi har gjort det på Ullevaal. Vi forsøker å bygge et fort, sier Lars Lagerbäck.

– Nå skal vi gjøre to gode kamper, og klarer vi det, skal vi ha seks poeng etter disse to kampene i juni. Hjemme mot Romania skal vi kontrollere kampen, men så skal vi til Færøyene på kunstgress, så det blir to veldig annerledes kamper, sier Lagerbäck, sier han.

Publisert: 27.05.19 kl. 13:21 Oppdatert: 27.05.19 kl. 13:39