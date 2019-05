André Hansen og Stefan Strandberg tilbake på landslaget

ULLEVAAL STADION (VG) Han har egentlig gitt seg på landslaget, men på grunn av keeperkrisen til Lars Lagerbäck er RBK-burvokter André Hansen (29) tilbake i landslagsvarmen. Det samme er midtstopper Stefan Strandberg (28).

Oppdatert nå nettopp







Comebackduoen var de eneste nye navnene da Lars Lagerbäck presenterte sine for anledningen 24 mann til EM-kvalifiseringskampene mot Romania på Ullevaal 7. juni og Færøyene på kunstgresset i Torshavn 10. juni. Ellers var det stort sett gamle kjente, med unntak av den skadede keeperduoen Rune Almenning Jarstein og Ørjan Håskjold Nyland, og Gent-utlånte Alexander Sørloth (også skadet).

– Vi har en deal med André som sier at han stiller opp når vi behøver det. Man kan alltids diskutere når spillere er med på slike vilkår, men vi må respektere at André har den innstillingen til sin livssituasjon. Situasjonen er som den er, og da er det bra at han stiller opp, forklarer Lars Lagerbäck.

LANDSLAGSTROPPEN Keepere: Sten Grytebust (Odense), André Hansen (Rosenborg), Sondre Rossbach (Odd). Forsvar: Kristoffer Ajer (Celtic), Haitam Aleesami (Palermo), Omar Elabdellaoui (Olympiakos), Martin Linnes (Galatasaray), Birger Meling (Rosenborg), Håvard Nordtveit (Fulham), Sigurd Rosted (Gent), Stefan Strandberg (FC Ural), Jonas Svensson (AZ). Midtbane: Sander Berge (Genk), Mats Møller Dæhli (St. Pauli), Moi Elyounoussi (Southampton), Markus Henriksen (Hull), Stefan Johansen (West Bromwich), Martin Ødegaard (Vitesse), Fredrik Midtsjø (AZ), Ole Kristian Selnæs (Shenzen). Angrep: Bjørn Maars Johnsen (AZ), Tarik Elyounoussi (AIK), Ola Kamara (Shenzen), Joshua King (Bournemouth). Vis mer vg-expand-down

– Innebærer uttaket at Hansen i utgangspunktet skal spille?

– Nei, vi går alltid inn med åpent sinn og at alle skal kjenne at de har sjanse til å spille. Noe forutbestemt er det ikke, svarer Lagerbäck på VGs spørsmål.

– Hvor bekymret er du over at Jarstein er borte?

– Man vil alltid ha de beste spillerne med, men Sten har hatt et fantastisk år i Danmark og André har vist at han sesong etter sesong har gjort det bra i Eliteserien. Vi har to veldig bra målvakter, bra reserver, og det må man ha i en lang kvalifisering, svarer landslagssjefen.

les også Derfor er Martin Ødegaard så god

Han fant også plass til midtstopper Stefan Strandberg, som har vært gjennom et skademareritt av de sjeldne frem til nyåret. Da gikk Russland-proffen på lån fra Krasnodar til FC Ural og har fått bra med spilletid. Sist han var på banen for Norge var mot San Marino under Per-Mathias Høgmo høsten 2016, og det lange skadeavbrekket er samme årsak til at han for første gang er i Lagerbäcks tropp.

Blant annet har Strandberg vært gjennom ekstreme seks akillesoperasjoner, tre i hvert ben, de siste årene.

Norge er nesten avhengig av seks poeng på de to kampene, for mot storfavoritt Spania og nabo Sverige ble det ikke mer enn ett poeng.

Spanjolene slo Norge 2-1 på Mestalla, mens et heseblesende oppgjør mellom Norge og Sverige endte 3-3 på Ullevaal.

– Det var ingen bra start om vi ser på hvilke målsettinger vi har med tanke på mål fremover og bakover. Det er viktig å finne en balanse mellom angrep og forsvarsspill. Det som fortsatt er bra historisk, er hvordan vi har gjort det på Ullevaal. Vi forsøker å bygge et fort, sier Lars Lagerbäck.

– Nå skal vi gjøre to gode kamper, og klarer vi det, skal vi ha seks poeng etter disse to kampene i juni. Hjemme mot Romania skal vi kontrollere kampen, men så skal vi til Færøyene på kunstgress, så det blir to veldig annerledes kamper, sier Lagerbäck, sier han.

Publisert: 27.05.19 kl. 13:21 Oppdatert: 27.05.19 kl. 14:09