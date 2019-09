Denne mannen var raskest av alle i Champions League

Virgil van Dijk (28) ble målt til å ha den raskeste spurten i hele Champions League sist sesong. Fredag skal han prøve å stoppe tyskerne.

Mens vi nordmenn er mest opptatt av Lars Lagerbäcks menn, er nok kampen Tyskland-Nederland høydepunktet for mange i EM-kvalifiseringen denne gang.

Tyskerne kommer med en Timo Werner i storslag, men UEFAs rapport om Champions League 2018/19 gjør at han har fått noe å tenke på:

Nederland-stopper Virgil van Dijk ble målt til en fart på 34,5 km/t mot Barcelona - den aller raskeste spurten i hele sist sesongs turnering.

Manchester City-spillerne Leroy Sané og Kyle Walker er nummer to og tre med henholdsvis 34,4 km/t (mot Hoffenheim) og 34,2 km/t (mot Tottenham).

Spurten skyldtes en kontring fra Barcelona. Van Dijk måtte komme seg tilbake i forsvar. Det mest oppsiktsvekkende er kanskje at denne spurten kom i det 92. minutt av matchen. Sergio Busquets prøvde å holde igjen nederlenderen, men lyktes slett ikke med det.

I EM-kvalifiseringen står Nederland med tre av seks mulige poeng, mens Nord-Irland har 12 av 12 og Tyskland har ni av ni.

Siden Louis van Gaal førte de oransjekledde til bronse i 2014-VM, har Nederland slitt voldsomt og ikke klart å kvalifisere seg for hverken EM 2016 eller VM 2018.

De har allerede hatt hjemmekampen mot Tyskland. Den endte med 2–3-tap.

Nå kommer de med et stjernelag med Virgil van Dijk (nylig kåret til Europas beste fotballspiller), Matthijs de Ligt (Juventus), Frenkie de Jong (Barcelona), Memphis Depay (Olympique Lyon) og Georginio Wijnaldum (Liverpool) i spissen.

Ronald Koeman har ikke tatt med noen fra Bundesliga, derimot kan PSV Eindhovens 20 år gamle Donyell Malen komme til å få sin debut.

Tyskerne kan glede seg over at Timo Werner har hatt en kanonåpning på sesongen og står med fem mål på tre kamper for RB Leipzig. 23-åringen var ryktet til nesten hele Europa i løpet av sommeren, men det endte med ny kontrakt med klubben fra det tidligere DDR.

– Spillerne vil kanskje ikke innrømme det, men det er klart at de blir tynget av å ha en uavklart kontraktsituasjon, sier Tysklands teammanager Olivier Bierhoff til Kicker.

– Resultatene siden han underskrev, taler for at det har vært en lettelse for Timo.

– Jeg er fornøyd med at han kan fortsette å modnes i et toppklubb under toppforhold og under en topptrener, fortsetter Bierhoff.

RB Leipzig - trent av Julian Nagelsmann - er det eneste laget som står med bare seirer etter tre serierunder av Bundesliga.

Her er EM-kvalifiseringskampene fredag og lørdag:

Fredag:

Gruppe C: Estland – Hviterussland, Tyskland – Nederland.

Gruppe E: Slovakia – Kroatia, Wales – Aserbajdsjan.

Gruppe G: Slovenia – Polen, Østerrike – Latvia.

Gruppe I: Kypros – Kasakhstan, San Marino – Belgia, Skottland – Russland.

Lørdag:

Gruppe A: Kosovo – Tsjekkia, England – Bulgaria.

Gruppe B: Litauen – Ukraina, Serbia – Portugal.

Gruppe H: Island – Moldova, Frankrike – Albania, Tyrkia – Andorra.

VGs tips: Tyskland-seier

Tyskland har et lite mentalt overtak etter å ha slått Nederland i Amsterdam i mars med 3–2. Men tyskerne bør ikke undervurdere Nederland som med stjerner som Van Dijk, De Ligt, De Jong og Wijnaldum har løftet laget.

Men vi opplever det slik at Tysklands tropp har større bredde enn det Nederland kan stille med. I hvert fall enn så lenge. Og den nederlandske borteformen er ikke altfor imponerende, noe 0–4–2 på seks seneste bortekamper vitner om.

Vårt spilleforslag er hjemmeseier til 1,88 i odds, spillestopp er kl. 20.40 og TV2 Sport 1 viser kampen.

Publisert: 06.09.19 kl. 12:00

