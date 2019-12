Solskjær til semifinale i ligacupen – møter Manchester City

MANCHESTER (VG) (Manchester United – Colchester United 3–0) Ligacupen er det eneste engelske trofeet som glapp for Ole Gunnar Solskjær (46) som spiller. Nå er han et nytt steg nærmere å kunne vinne det som manager.

Det skulle bare mangle hjemme mot Colchester, som ligger på niendeplass på engelsk nivå fire, men lenge var det lettere sagt enn gjort.

Manchester United-stjernene møtte en murvegg bestående av elleve spillere som «parkerte bussen» foran målet sitt og forsvarte seg med nebb og klør, noe som åpenbart frustrerte Solskjærs spillere gjennom en målløs første omgang.

Men etter hvilen fikk Marcus Rashford raskt hull på byllen etter et flott raid, og da raknet de tapre gjestene: Ryan Jackson scoret selvmål for Colchester, så skled Anthony Martial inn 3–0 – bare ti minutter etter at det hadde stått 0–0.

Dermed er «de røde djevlene» klare for semifinale i ligacupen – og et dobbeltoppgjør unna finalen på Wembley den 1. mars. Men det blir ikke lett; trekningen onsdag kveld ga Manchester-derby i semifinalen. Vinneren møter Aston Villa eller Leicester i finalen.

– Det blir fantastiske dager i Manchester. Det er det beste laget i England, synes jeg, men vi har vist tidligere at vi kan gjøre det bra mot dem, sier Solskjær til Viasport.

400 km i buss på kampdagen

Manchester United endret vanene sine i oppladningen til kampen ved å bytte til et nytt spillerhotell nærmere Old Trafford, på grunn av den voldsomme trafikken ut av Manchester på kveldstid i ukedager, men storklubben hadde lite å klage over.

Motstanderen for anledningen hadde nemlig hverken råd til flybilletter eller en natt på hotell i forbindelse med kampen.

I stedet kjørte Colchester over 400 km i buss fra Øst-England – og reiser tilbake den samme veien natt til torsdag etter kampslutt i Manchester.

Selv om Colchesters startoppstilling kostet mindre i overgangssum enn en halv ukelønn for David de Gea, hadde lilleputten gitt Manchester United god grunn til å ta dem på alvor etter å ha slått ut både Crystal Palace og Tottenham – begge på straffer etter 0–0 i ordinær tid – i de to siste ligacup-rundene.

Kanskje var det derfor Solskjær valgte å starte med noen av sine største stjerner: Harry Maguire, Rashford, Martial og Luke Shaw fikk ingen hvile på et lag der sensasjonen Mason Greenwood (18) var den eneste tenåringen.

Solskjærs lag har slitt med å bryte ned lavtliggende motstandere denne sesongen, og i den kategorien viste Colchester seg å være i en klasse for seg selv: Vertene slo opp leir på gjestenes banehalvdel fra første stund, Colchester hadde som oftest samtlige elleve spillere på sin egen tredel av banen, og til pause sto Manchester United med drøye 80 prosent (!) ballbesittelse.

Likevel var det målløst, etter at Rashford misbrukte de få mulighetene laget hans fikk før hvilen.

Det var talende for kampbildet at Colchester-keeper Dean Gerken pådro seg gult kort for drøying like etter at kampuret hadde passert 38 minutter.

FANT IKKE LØSNINGEN: Ole Gunnar Solskjær og assistent Kieran McKenna diskuterer på vei inn i garderoben etter en målløs førsteomgang. Foto: JASON CAIRNDUFF / Reuters

Lettelse for Solskjær

I andre omgang skulle Rashford gjøre opp for de misbrukte sjansene. På en sjelden kontringsmulighet mottok han ballen i bakrom fra Nemanja Matic, skar inn i banen, driblet seg forbi et par Colchester-spillere og plasserte ballen i mål.

Like etterpå scoret Ryan Jackson selvmål for Colchester etter et hardt innlegg av Greenwood.

Så la Martial på til 3–0 da han skled ballen i mål etter godt forarbeid av Rashford.

Da kunne en lettet Solskjær plukke av Rashford, Shaw og Axel Tuanzebe og følge den siste halvtimen av kampen med lav puls og øynene rettet mot søndagens Premier League-oppgjør borte mot Watford.

