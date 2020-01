HOLDT NULLEN: Real Madrids Toni Kroos prøver forgjeves å overliste Athletic Bilbaos keeper Unai Simon den 22. desember. Kampen endte 0–0. Foto: Rodrigo Jimenez / EFE

Keeperen som kan følge Ødegaard til Real Madrid

Unai Simón (22) har sammen med blant andre Martin Ødegaard (21) slått igjennom i La Liga denne høsten. Og kanskje følger Athletic Bilbao-keeperen nordmannen til Real Madrid.

Ryktene går nemlig om at hovedstadslaget følger Unai Simón nøye. Det er det gode grunner for:

* Unai Simón ble - sammen med blant andre Martin Ødegaard - uttatt på høstens «gjennombruddslag» i La Liga - valgt ut av avisen AS.

* Unai Simón er en av to keepere som har ni seriekamper uten baklengs denne høsten. Den andre er ingen ringene enn Jan Oblak i Atlético Madrid.

* Unai Simón er, sammen med blant andre Martin Ødegaard, tatt ut på høstens lag i La Liga ut fra de statistiske variablene til WyScout. Andre på dette laget er Lionel Messi, Sergio Ramos og Karim Benzema.

– Historien hans er ganske spesiell, sier Petter Veland, fotballekspert for Viasport.

– Simón var tredje-/fjerdekeeper for kort tid siden, og ingen snakket noe særlig om ham. Han var en lovende keeper, bevares, men jeg tror få hadde sett for seg at han skulle gå inn i 2020 med rekordsifre på keeperplassen i Athletic.

Petter Veland forklarer hva som har skjedd:

– Det første som skjedde, var at Kepa Arrizabalaga dro til Chelsea. Da så Álex Remiro sitt snitt til å forsøke å utnytte situasjonen til å kreve høyere lønn, og da ble han plassert på tribunen gjennom hele sesongen før han dro gratis til Real Sociedad før denne sesongen. Da stod Iago Herrerín og Unai Simón igjen, og forrige sesong stod førstnevnte de fleste kampene. I sommer tok man et valg som gikk ut på å satse på Unai Simón, og det har jo gått ganske så greit.

For to år siden jaget Real Madrid en annen målmann fra Athletic Club, Kepa Arrizabalaga. Det ble aldri noen handel den gang.

Ifølge en rekke spanske medier har Unai Simón en utkjøpsklausul på 50 millioner euro, 490 millioner etter dagens kurs. Det kan høres mye ut for en målmann som har spilt bare 15 La Liga-kamper, men samtidig vil kanskje Real Madrid unngå en ny «Kepa-miss».

Simón har spilt på alle yngres landslag og var med på Spanias vinnende lag i U21-EM sist sommer.

Publisert: 03.01.20 kl. 15:36

