PÅ VEI UT AV VIF: Haakon Lunov, her fra arbeid som fotballekspert på TV, har jobbet som assistenttrener i Vålerenga siden 2018. Foto: Trond Solberg, VG

Lunov slutter som assistenttrener i Vålerenga

Haakon Lunov (37) var tydelig på at han ønsket jobben som Vålerenga-trener før Dag-Eilev Fagermo ble ansatt. Onsdag ble det klart at 37-åringen avslutter arbeidsforholdet med Oslo-klubben.

Lunov avslørte overfor VG onsdag formiddag at han skulle i forhandlinger om å bryte kontrakten (som varte ut 2020), og Vålerenga bekrefter nå at saken er løst ved at 37-åringen forlater klubben.

Han kom som assistent under Ronny Deila før 2018-sesongen. I januar gikk Deila til amerikansk liga og New York City FC.

– Haakon har et ønske om å komme videre i sin egen karriere som fotballtrener, og etter noen dagers samtaler, har vi kommet til at denne løsningen er best for begge parter, sier sportslig leder Jørgen Ingebrigtsen i en pressemelding.

– Jeg kom som Ronny Deilas mann, og jeg var Ronny Deilas mann. Da han forlenget sin kontrakt, men så dro, og jeg akkurat hadde fullført Pro-lisens kurset, var det naturlig for meg som et neste steg i karrieren å lansere meg selv som en kandidat til hovedtrenerjobben, forklarer Lunov til Vålerengas nettside.

JOBBET MED DEILA: Haakon Lunov (i midten) var assistent for Deila i 2018 og 2019. Til venstre sitter keepertrener Gjermund Østby. Foto: Geir Olsen, NTB scanpix

Tidlig i januar – da Vålerenga sto uten trener etter Ronny Deila – fikk Lunov det midlertidige hovedansvaret. Samtidig gikk han uredd ut hos blant annet ut hos Nettavisen og mente han burde være kandidat. I slutten av måneden gjentok han overfor VG at han ville være det beste valget for klubben.

Men ledelsen så til Odd og hentet Dag-Eilev Fagermo til trenerjobben.

– Da den gikk til Dag-Eilev, hadde vi gode samtaler om veien videre, og for meg blir integritet viktig i det at det både blir riktig og viktig for ham å begynne å forme sitt apparat så tidlig som mulig. Samtalene med klubben har vært veldig bra og det er ingen stor dramatikk i dette. Det handler til slutt hva som er best for alle parter - Vålerenga, Dag-Eilev og meg selv, sier Lunov.

Lunov har en bakgrunn i klubber som Stabæk, Odd, Strømsgodset og Celtic. Han har tidligere også jobbet i analyseavdelingen til engelske Everton.

