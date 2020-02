PÅ VEI UT AV VIF: Haakon Lunov, her fra arbeid som fotballekspert på TV, har jobbet som assistenttrener i Vålerenga siden 2018. Foto: Trond Solberg, VG

Lunov mot VIF-exit – i forhandlinger med klubben

Haakon Lunov (37) var tydelig på at han ønsket jobben som Vålerenga-trener før Dag-Eilev Fagermo ble ansatt. Onsdag forhandler 37-åringen med Oslo-klubben for å avslutte arbeidsforholdet.

Oppdatert nå nettopp

– Ting snur fort i fotballen. Jeg kan bekrefte at jeg i dag går i samtaler om å avslutte samarbeidet med VIF. Det er egentlig ingen stor dramatikk i dette fordi for meg så handler det om integritet og hva som er best for alle parter – og jeg håper og tror samtalene ender på en god og positiv måte, sier Lunov til VG.

Lunov ble hentet til Vålerenga for to år siden som assistent for daværende hovedtrener Ronny Deila. Sistnevnte forlot i januar klubben til fordel for New York City.

Vålerenga-styreleder Thomas Baardseng svarer på VGs henvendelse med det vi må anta er en standardisert SMS-melding, som er at: «Jeg kan ikke snakke nå.»

JOBBET MED DEILA: Haakon Lunov (i midten) var assistent for Deila i 2018 og 2019. Til venstre sitter keepertrener Gjermund Østby. Foto: Geir Olsen, NTB scanpix

Lunov har en bakgrunn i klubber som Stabæk, Odd og Strømsgodset. Han har tidligere også jobbet i analyseavdelingen til engelske Everton.

Da Deila valgte å reise til USA i begynnelsen av januar, uttrykte Lunov et ønske om å bli hovedtrener. Vålerenga bestemte seg i stedet for å ansette Fagermo på en treårskontrakt.

VG oppdaterer saken!

Publisert: 12.02.20 kl. 10:04 Oppdatert: 12.02.20 kl. 10:23

Eliteserien S V U T M P 1 Molde 30 21 5 4 72 – 31 41 68 2 Bodø/Glimt 30 15 9 6 64 – 44 20 54 3 Rosenborg 30 14 10 6 53 – 41 12 52 4 Odd 30 15 7 8 45 – 40 5 52 5 Viking 30 13 8 9 55 – 42 13 47 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser