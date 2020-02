IRRITERT: Ole Gunnar Solskjær er misfornøyd med at laget hans måtte spille mandagskamp i Premier League før Europa League-oppgjøret på torsdag. Foto: GLYN KIRK / AFP

Syrlig Solskjær med hjertesukk: – Takk for hjelpen!

LONDON (VG) Ole Gunnar Solskjær (46) er svært lite fornøyd med fordelingen av kamptidspunktene i Premier League før torsdagens Europa League-kamp.

Oppdatert nå nettopp

Manchester United gikk seirende ut av mandagskampen mot Chelsea takket være scoringer av Anthony Martial og Harry Maguire, men i ettertid var lagets norske manager opptatt av å understreke det han mener er et uforståelig kamptidspunkt.

Torsdag spiller United nemlig borte mot Club Brugge i Europa League – kun tre dager etter 2–0-seieren på Stamford Bridge i London.

Solskjær ler da han får spørsmål av VG om å utdype sine tanker om den korte tiden mellom de to kampene.

– Jeg så at José Mourinho også sa noe om det, sier kristiansunderen.

Han sikter til Tottenham-managerens uttalelser før helgens kamp mot Aston Villa, der han irriterte seg over at «vi er det eneste engelske laget som spiller en Champions League-kamp på onsdag. Likevel spiller vi ikke fredag, ikke lørdag, men søndag. Jeg synes ikke det er normalt».

– Vi får virkelig ikke mye hjelp til å forberede oss til Europa. Hvordan vi ikke fikk spille på fredag eller lørdag, eller i det minste søndag, er utenfor min fatteevne, sier Solskjær til VG.

– Jeg liker ikke å klage, det vet dere, så vi må bare akseptere det og gjøre så godt vi kan, fortsetter han.

– Vi må hente oss inn igjen nå, for vi har en kamp allerede på torsdag. Takk for hjelpen med all tiden vi får til å rehabilitere oss før Europa, sier en syrlig Solskjær, som også uffet seg over samme tema i intervju med Sky Sports:

– Jeg kan ikke forstå det samme hvor hardt jeg prøver!

Mandagens seier over Chelsea gir United håp i kampen om en plass i Champions League gjennom en plass blant topp fire i Premier League (topp fem hvis Manchester Citys anke blir avvist).

Men de trenger ikke nødvendigvis å havne på en av disse plassene, ettersom seier i Europa League vil gi en plass i Champions League. Solskjærs menn møter Club Brugge til dobbeltoppgjør i 16-delsfinalen denne torsdagen og neste.

Turneringen, som United vant under Mourinho i 2017, inneholder imidlertid tøffe motstandere som Inter, Arsenal, Ajax og Salzburg blant de gjenværende lagene.

Publisert: 18.02.20 kl. 00:36 Oppdatert: 18.02.20 kl. 00:46

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 26 25 1 0 61 – 15 46 76 2 Manchester City 25 16 3 6 65 – 29 36 51 3 Leicester City 26 15 5 6 54 – 26 28 50 4 Chelsea 26 12 5 9 43 – 36 7 41 5 Tottenham Hotspur 26 11 7 8 43 – 34 9 40 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser