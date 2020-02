NY SJEF: Tidligere Odd-trener Dag-Eilev Fagermo ble presentert som Vålerenga-trener i slutten av forrige måned. Her fra pressekonferansen. Foto: Vidar Ruud, NTB Scanpix

Vålerenga melder om «Fagermo-effekt»: Sesongkort-salget øker

Vålerengas ansettelse av Dag-Eilev Fagermo (53) har gitt et løft i antall solgte sesongkort sammenlignet med i fjor, melder klubben.

I slutten av januar ble Dag-Eilev Fagermo presentert som ny Vålerenga-trener – etter at Ronny Deila forlot klubben til fordel for New York City FC og MLS. Klubbens tilhengere ser ut til å like ansettelsen av den mangeårige Odd-treneren.

– Vi har femdoblet antall solgte sesongkort den første uken i februar sammenlignet med tilsvarende periode i fjor, sier Morten Nydal, eventsjef i Vålerenga, til Nettavisen.

På Vålerengas nettsider utdyper Nydal at klubben normalt sett selger 20 sesongkort i uka i januar og tidlig i februar, men at det tallet er økt til 100 i 2020. Klubben melder at de har solgt 1600 sesongkort totalt.

Fagermo fikk sin trenerdebut da Vålerenga slo svenske Häcken 2-1 i en treningskamp 2. februar i Portugal.

Vålerenga endte på tiendeplass i eliteserien forrige sesong og har foreløpig ikke hentet inn noen forsterkninger foran kommende sesong, som sparkes i gang 4. april. Da tar Oslo-laget imot Molde på hjemmebane. (NTB)

