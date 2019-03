Ola Kamara reddet poeng i kvalik-thriller mot Sverige: – Trodde det var over

ULLEVAAL STADION (VG) (Norge – Sverige 3–3) Norge ledet med to mål og var på vei mot en uvurdelig kvalik-seier over naborivalen. Så raknet alt. Men Ola Kamara (29) reddet ett poeng da alt håp så ut til å være ute.

Etter 95:45 på klokken headet spissen inn 3–3 etter corner fra Martin Ødegaard. Det var det siste som skjedde i en sensasjonelt dramatisk nabothriller.

– Det var utrolig deilig. Når situasjonen først blir sånn, og vi må redde kvaliken, var det deilig. Den var viktig, sier Kamara til VG.

– Det målet betyr veldig mye. Jeg kan ikke huske å ha rotet bort en 2–0-ledelse med landslag, sier Lars Lagerbäck, norsk landslagssjef, på pressekonferansen.

– Jeg trodde det var over da Sverige scoret 3-2, men heldigvis kom Ola inn for å gjøre det han er best på, sier King til VG.

– Det kjennes som et tap, sier Sveriges tomålsscorer Robin Quaison til TV 4.

God start

Lenge så det ut til å gå hjemmelagets vei.

– En sinnsyk kamp. Jeg skjønner ikke hvordan vi klarer å komme under 2-3. Det er tungt, men vi viser karakter, sier Ødegaard til VG.

Kampens første sjanse kom ved King. Spissen kunne slått ballen inn foran mål der to lagkamerater var klare til å dytte ballen i mål, men King avsluttet med utsiden av høyrefoten – til irritasjon blant enkelte lagkamerater og eksperter:

Offside-mål

Tre minutter senere fikk King en ny mulighet da han fikk hodet på et flott innlegg fra Ole Selnæs, men avslutningen gikk i tverrliggeren.

Sverige tok så mer over og skapte tre sjanser.

les også VG-børsen: Jarstein og King i hovedrollene

Det var akkurat da svenskene virket å feste grepet at Norge – på kontroversielt vis – rystet dem: King vant i luften, og Bjørn Maars Johnsen pirken inn 1–0.

– I min bok regner jeg ikke med det målet. Det var offside, sier Janne Andersson, svensk landslagstrener.

Reprisene viste tydelig at målet skulle vært annullert, ettersom han befant seg bak den svenske keeperen og kun hadde én svensk utespiller, ikke to, mellom seg selv og målstreken.

King-show

Et knapt kvarter ut i andre omgang kom Norges andre scoring – og denne gangen var det ingenting å si på den. Det både begynte og sluttet med samme mann: Joshua King kriget til seg ballen fra en svenske og satte i gang angrepet, som han selv avsluttet med en heading etter et presist innlegg fra Markus Henriksen.

King feiret som han gjorde hjemme mot Panama i fjor – ved å «hysje» med en pekefinger foran munnen.

Sverige slo tilbake

Like etterpå kunne svenske Albin Ekdal stilnet den norske jubelen, men avslutningen hans traff innsiden av stolpen.

Alt så lenge ut til å gå imot Sverige. For selv da de fikk et straffespark, etter at Ajer felte Claesson, sto Jarstein i veien for Andreas Granqvists avslutning - før Claesson var først på returen.

En forbannet Jarstein, som spilte en fantastisk kamp, måtte konstatere at strafferedningen ble forgjeves. Men sekunder senere gjorde han seg virkelig gjeldende med en imponerende refleksredning på en knallhard heading av Quaison fra kort hold.

Ved Sveriges 3–2-mål ble ballen nærmest skutt i Quaison og i mål i 91. minutt.

– Når vi snur kampen som dette og likevel ikke vinner, så er det enormt surt, sier Janne Andersson.

