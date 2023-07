JOBBET SAMMEN: Leonardo (til høyre) var sportsdirektør i PSG samtidig som Kylian Mbappé spilte der. Her er duoen under Ballon d’Or-utdelingen i 2021.

Mbappé kritiseres av tidligere PSG-sjef: − Ikke kapabel til å være en leder

Den tidligere Paris Saint-Germain-sportsdirektøren Leonardo (53) ber gamleklubben om å kvitte seg med Kylian Mbappé (24).

Foreløpig er det uavklart hvor den franske superstjernen den kommende sesongen. Mbappé har igjen ett år igjen av kontrakten sin med PSG. Der franskmennene enten vil forlenge kontrakten eller selge i sommer, ønsker Mbappé å bli værende til kontrakten løper ut.

Hovedstadsklubben bladde opp nærmere to milliarder kroner for angriperen i 2017. Nå risikerer de å miste ham gratis neste sommer.

– Tiden har kommet der det er best for PSG at Mbappé forsvinner. PSG eksisterte før Kylian Mbappé og kommer til å eksistere etter ham, sier Leonardo til den franske storavisen L'Equipe.

Les også PSG-presidenten om Mbappé: – Sjokkert og skuffet Paris Saint-Germain har fått sin syvende trener siden Qatar-oppkjøpet i 2011 i Luis Enrique (53).

Brasilianeren spilte for franskmennene på 90-tallet. I nyere tid har han vært der som sportsdirektør i to perioder, fra 2011 til 2013 og fra 2019 til 2022.

– Mbappé har vist gjennom oppførselen sin de to siste årene at han ikke er en spiller som er kapabel til å være lederen hos et lag. Han er en god spiller, men ingen leder. Han er en god målscorer, men ingen playmaker. Det er vanskelig å bygge et lag rundt ham, sier Leonardo.

OVERGANGSSAGA: Kylian Mbappé har bare ett år igjen av sin kontrakt med PSG.

Brasilianeren er én av flere i og rundt PSG som den siste tiden har kritisert Mbappé. For under en uke siden fikk 24-åringen refs av klubbpresident Nasser al-Khelaifi. Han reagerte kraftig på at franskmannen ikke ønsket å forlenge kontrakten.

– Jeg ble fullstendig sjokkert og skuffet da jeg hørte det. Han er en fantastisk gutt og en gentleman, så at han vil forlate klubben uten at vi får en sum for ham ... det føles ikke som noe han ville gjort, sa al-Khelaifi til Le Parisien.

Les også Lucas Hernández klar for PSG: – Endelig Lucas Hernández (27) reiser tilbake til hjemlandet og fortsetter karrieren i Paris Saint-Germain.

I et ferskt intervju med France Football skal Mbappé så ha uttalt at det er vanskelig å vinne Champions League med PSG, og videre ha beskrevet klubben som «splittende». Kommentarene gikk ikke upåaktet hen i PSG-garderoben.

Ifølge RMC Sport skal seks spillere, deriblant to av klubbens nysigneringer, ha klaget til klubbens ledelse etter intervjuet.

– Mbappé har vært i Paris i seks år. I løpet av de seks sesongene, er det fem forskjellige klubber som har vunnet Champions League, der ingen av dem hadde Mbappé med på laget. Det viser at det er helt mulig å vinne turneringen uten ham, sier Leonardo i det som kan tolkes som et stikk tilbake.