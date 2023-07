Opplysninger til VG: Eirik Hestad signerer for Molde

Eirik Hestad (28) returnerer til Molde. VG erfarer at han signerer for klubben i dag.

28-åringens kontrakt gikk ut 1. juli. Han har spilt for Pafos FC på Kypros det siste halvannet året.

Han har i sommer trent med Molde, og ifølge VGs opplysninger signerer han nå en langtidskontrakt med klubben. Hestads representanter har ikke besvart VGs henvendelser.

Hestad har spilt for juniorfotball for Molde. Han spilte for A-laget fra 2013 til 2021.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 13 10 2 1 34 – 13 21 32 2 Tromsø 12 8 2 2 17 – 11 6 26 3 Brann 13 7 3 3 26 – 16 10 24 4 Viking 12 7 2 3 28 – 21 7 23 5 Sarpsborg 08 12 6 3 3 21 – 12 9 21 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Conference League-kvalifisering

Conference League-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk