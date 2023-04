KLARE FOR VM: De norske kvinnene jublet for VM-billett etter borteseieren mot Belgia i september 2022.

Fotball-VM 2023 kvinner: Kamper og sendeskjema

Fotball-VM 2023 smeller i gang med Norge allerede i åpningskampen. Her er en fullstendig oversikt over mesterskapet i Australia og New Zealand som sendes på NRK og Viaplay.

For niende gang skal det arrangeres verdensmesterskap i fotball for kvinner, og denne gangen er det NRK og Viaplay som skal sende kampene.

Når starter fotball-VM 2023?

Fotball-VM 2023 starter torsdag 20. juli med åpningskampen mellom New Zealand og Norge. Nøyaktig én måned senere, søndag 20. august, avsluttes mesterskapet med VM-finale i Sydney i Australia.

Det skal totalt spilles 64 kamper i mesterskapet, som denne gangen er delt mellom to nasjoner: New Zealand og Australia.

New Zealand og Australia ligger henholdsvis ti og åtte timer foran Norge, noe som fører til at de fleste kampene går tidlig på morgenen norsk tid. Se hele programmet med norske tider lenger ned i artikkelen.

Er Norge med i fotball-VM?

Ja, Norge er med i VM. Landslagssjef Hege Riise tok over for Martin Sjögren under VM-kvalifiseringen, og ledet Norge til VM med seier i sin første kamp. Det førte til at de norske kvinnene vant sin gruppe i VM-kvalifiseringen.

Det norske kvinnelandslaget har vært med i samtlige av de åtte tidligere verdensmesterskapene i fotball, og er én av syv nasjoner én av syv nasjonerDe andre seks er USA, Tyskland, Brasil, Sverige, Nigeria og Japan. som skal delta for niende gang.

Norge har VM-gull i 1995 og VM-sølv i 1991 som sine beste resultater. I det forrige VM – i Frankrike i 2019 – ble det tap for England i kvartfinalen.

I VM 2023 spiller Norge gruppespillskampene i New Zealand, mens potensielle utslagsrunder for Hege Riises kvinner også vil spilles i New Zealand – bortsett fra VM-finalen som spilles i Australia.

Her er hele programmet for fotball-VM 2022:

Hvem sender fotball-VM?

NRK og Viaplay Group (tidligere NENT Group og MTG) har sammen sikret seg rettighetene til å sende fotball-VM.

Det er ikke klart hvilke kamper som skal sendes på hvilken kanal, men NRK og Viaplay skal dele kampene likt mellom seg.

