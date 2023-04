Lukaku svarer etter rasismen: − Historien gjentar seg selv

Romelu Lukaku (29) forventer handling fra Serie A – som går ut mot alle former for rasisme etter Juventus-fansens oppførsel mot Inter-spissen.

Inter-spissen scoret først på straffespark på overtid da Inter sikret 1-1 i tirsdagens cupkamp mot Juventus. Deretter pådro han seg sitt andre gule kort og ble utvist da han feiret scoringen foran Juventus-supporterne.

Lukaku hysjet med fingeren mot munnen, og svarte dermed på apelydene som bortelagets supportere hadde slengt mot ham både før, underveis og etter at straffesparket var tatt.

– Vi fordømmer sterkt alle former for rasisme og diskriminering. Noen få supportere på tribunen er ikke representativt, og vi vil som alltid lete dem opp og forby dem tilgang til kampene for all framtid, skriver Serie A i en uttalelse.

Rasisme på italienske fotballbaner er langt fra noe nytt fenomen. Lukaku-episoden skjedde samme dag som det ble kjent at Lazio må spille én kamp for tomme tribuner etter at klubbens fans kom med antisemittiske ytringer i nabokampen mot Roma tidligere i sesongen.