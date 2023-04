UTSATT: Eliteserieåpningen mellom Lillestrøm og Strømsgodset ble ikke spilt mandag. Her fra tilsvarende oppgjør forrige sesong.

NFF forklarer: Derfor utsatte de eliteseriekampen

I fjor var det flere tilfeller der norske lag ikke fikk utsatt kamper på grunn av sykdom. Nå svarer Norges Fotballforbund på hvorfor Strømsgodset fikk godkjent sin søknad.

Serieåpningen mellom Lillestrøm og Strømsgodset ble utsatt av NFF grunnet et coronautbrudd i sistnevnte klubb.

Ti Strømsgodset-spillere var smittet av corona da klubben lørdag formiddag sendte en søknad til NFF om å få kampen utsatt. Den ble innvilget, i motsetning til da sykdomsrammede Aalesund og Brann-kvinnene søkte om det samme forrige sesong.

– Hva er forskjellen på de to tilfellene og dette i Godset nå?

– Hver søknad om utsettelse behandles som en egen sak etter innsendt søknad og dokumentasjon. Bestemmelsen i kampreglementet inneholder ikke et faktisk antall som må være syke, slik det var tidligere. Nå er det etablert en forholdsmessig vurdering av situasjonen i laget, noe som ble forsterket av pandemien, skriver samfunnskontakt i NFF, Gro Tvedt Anderssen, i en e-post til VG.

– Strømsgodset fikk utsettelse etter en medisinsk vurdering der det var overveiende sannsynlig at ti spillere ikke ville være tilgjengelige for spill mandag, fortsetter Anderssen, før hun minner om at Kristiansund fikk utsatt kamper i fjorårets sesong etter et omfattende sykdomsutbrudd.

– Hva tror du folk tenker når de tilfellene slår så ulikt ut?

– Sykdomssituasjoner er ikke nødvendigvis like og behandles derfor som ulike saker.

FORKLARER VURDERINGEN: Kommunikasjonsdirektør og samfunnskontakt i NFF, Gro Tvedt Anderssen.

Stemningen i Lillestrøm var laber da de fikk beskjeden om at tribunefesten ikke ble noe av. Før utsettelsen var det solgt opp mot 8000 billetter til Åråsen stadion.

– Det var selvsagt tungt, men Godset er jo i en mye verre situasjon enn oss, sier Lillestrøm-trener Geir Bakke til VG og fortsetter:

– Alvorlighetsgraden av dette må jo være massiv. Det kan ikke være noe småtteri. Det sier seg selv at dette er kraftfulle saker som gjør at man ikke kan stille lag i Eliteserien. Jeg har litt medfølelse for den situasjonen de er i, for det må jo få konsekvenser for masse kamper fremover.

SKUFFET: Lillestrøm-trener Geir Bakke synes det var bittert å miste seriestarten, men føler med motstanderen.

– Hvordan synes du NFF og Strømsgodset har håndtert situasjonen?

– Det vet jeg ikke nok om. Det eneste jeg vet er at om man skal avlyse en eliteseriekamp, så er alvorlighetsgraden stor. Derfor skal jeg være ytterst forsiktig med hva jeg sier, for man vet ikke hvor stor konsekvensen blir for Godset i ukene fremover.

Strømsgodsets daglige leder, Magne Jordan Nilsen, vil ikke spekulere i om flere av klubbens kamper blir utsatt som følge av coronautbruddet.

– Vi må bare jobbe med å få kontroll på situasjonen så den ikke eskalerer ytterligere, sa Jordan Nilsen til VG søndag.

GODSET-SJEF: Magne Jordan Nilsen.

NFF forteller til VG at grunnlaget for utsettelsen er paragraf 11–5 i NFFs kampreglement. Der står det blant annet:

«Et lag kan etter søknad få utsatt førstkommende kamp dersom en eller flere av lagets spillere eller ledere blir rammet av en plutselig, alvorlig sykdom, skade etter ulykke eller død i løpet av de siste tre døgn før kampen. Søknaden sendes den myndighet kampen sorterer under.»

– Det er snakk om ti spillere ute av spill, men Godsets A-tropp teller ifølge hjemmesiden 28 mann. I tillegg kan man bruke fem spillere som ikke nødvendigvis har proffkontrakt. Hvorfor blir den da utsatt?

– Regelverket sier ikke noe om antall syke. Dette blir en forholdsmessig vurdering, i denne saken har vurderingen vært at dette er et omfattende utbrudd.

PS! Ny dato for kampen mellom Lillestrøm og Strømsgodset vil bli bestemt av klubbene og rettighetshaver TV 2 i løpet av denne uken.