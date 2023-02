Kommentar

Her kan City slite

Manchester City står overfor alvorlige anklager.

Det politiske bakteppet kan gjøre det viktig å statuere et eksempel som svir overfor Manchester City.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Mye er sagt og skrevet om anklagene mot Erling Braut Haalands arbeidsgiver. Nå rustes det til et juridisk sverdslag, der mye står på spill både for ligaen og de lyseblå fra Manchester. Makten ligger i en kommisjon sine hender.

Men ved siden av jussen, finnes det en politisk dimensjon rundt engelsk fotball som fort kan få langt mer oppmerksomhet fremover.

Skal myndighetene blande seg inn i en utvikling som bekymrer stadig flere?

I tilfelle med hvor kraftig lut?

For idrettsorganisasjoner er det viktig å beholde hendene på rattet selv. Derfor er det grunn til å tro at Premier League gjerne vil vise at de har styring. I så måte kan det fort bli en ekstra dimensjon over den rådende saken mot Manchester City. Der anklages klubben for over 100 regelbrudd, blant annet økonomisk doping.

En tydelig konsekvens kan kanskje bli brukt som et argument mot for mye myndighetsinnblanding i fremtiden.

Det kan igjen være dårlig nytt for dem som eventuelt måtte tro at Manchester City slipper unna at Premier Leagues team går all in i den videre saksgangen.

Uansett blir det interessant å se hvor mye styresmaktene har tenkt å bevege seg inn på idrettsarenaen.

Grunnen til at temaet kommer opp for fullt, er at pengegaloppen, pandemien, eierskapsdisputtene, superliga-fremstøtet og andre forhold fikk flere og flere til å ønske seg reformer i fotballen.

Supporterforeningen FSA har vært en kraftig pådriver for å sikre en bærekraftig fremtid, og en rekke klubber har slått alarm.

Snart blir vi klokere på hvor den britiske regjeringen vil, men siste ord om hvem som skal kontrollere hva er neppe sagt før om lenge.

Så langt har en rapport anbefalt å få på plass et uavhengig reguleringsorgan (IREF), som skal se nærmere på økonomisk regulering.

Kriterier for eierskap og ledelse, prinsipper for godt styresett, krav til likestilling og mangfold, overføringer nedover i pyramiden og styrking av kvinnefotballen er blant de aktuelle temaene.

Trolig har striden rundt den saudiarabiske overtagelsen av Newcastle vært med på å trigge reguleringsiveren. Troverdigheten til løftene om at det ikke er saudi-arabiske myndigheter som kjøpte klubben, men det statlige investeringsfondet, har ikke vært overbevist altfor mange.

År for år har pengemanien styrt fotballen inn på et spor som neppe er bærekraftig på sikt. Nå er spørsmålet i hvilken grad Premier League vil forbli herrer i eget hus.

Da kan det bli viktig med en blå skalp i beltet om ligaen skal nå frem i kampen om mest mulig kontroll også i fremtiden.