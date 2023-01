Brann-keeper Markus Pettersen er klar for ny klubb.

Hoseth hentet Brann-keeper til Færøyene

Keeperen Markus Olsen Pettersen forlater Brann til fordel for den færøyske klubben KI Klaksvik. Klubben trenes av Magne Hoseth.

NTB

Brann melder om overgangen på sine nettsider torsdag.

– Det blir rart, for jeg har gått i gangene på «Stadion» i mange år nå. Men det blir spennende å prøve et nytt miljø i et nytt land, sier Pettersen.

Keeperen fikk sin første proffkontrakt med Brann i 2015. Debuten på bergensklubbens A-lag fikk han i siste serierunde i 2017. Han har 14 kamper for Brann.

– Jeg reiser nedover neste uke, og de er også i oppkjøring til ny sesong, og vi skal spille kvalifisering til Europa. Det blir spennende, sier Pettersen.

Klaksvik, som har ansatt Magne Hoseth som klubbens nye trener, er regjerende seriemester på Færøyene. Daniel Berg Hestad er Hoseths assistent.

Olsen Pettersen har signert kontrakt ut 2023-sesongen.