Kommentar

Det er nesten ikke til å tro

SØRGEMARSJ: Tysklands tomålsscorer Kai Havertz (til høyre) og Thomas Mülller spaserer ut av Qatar-VM med lagkameratene på slep.

AL KHOR (Costa Rica - Tyskland 2–4) I 178 sekunder var VM på vei mot et sjokk som knapt kan ordlegges. Det endte bare med en av de aller største sensasjonene.

Tyskland er ute etter gruppespillet. For andre gang i historien. For andre gang på rad.

Langt der nede i «teltet» på Al Bayt-stadion kommer spillerne en kjapp tur ut og takker sine supportere, før de forsvinner like raskt som de er borte fra VM.

Åpningstapet for Japan ødela alt, og det er nesten ikke til å tro at mektige Tyskland har rotet det til igjen.

Det er ikke en rystelse som er helt der oppe med Nord-Koreas triumf over Italia i 1966, kanskje heller ikke USAs seier over England i 1950, men den er i hvert fall på høyde med den tyske fadesen mot Sør-Korea i 2018 og Frankrikes fiasko mot Senegal i 2002.

Det er til å forstå at tyske stjerner ikke helt ser ut til å fatte hva som plutselig skjer med dem.

Etter at Tyskland fikk være med igjen etter 2. verdenskrig – i 1954 – hadde de en nærmest ufattelig statistikk i 60 år:

16 mesterskap: Fire VM-gull. Åtte finaler. 12 semifinaler. 16 kvartfinaler.

Nå har de to fiaskoer på rad, pluss at det bare ble 8-delsfinale i EM i fjor. Landslagssjef Hansi Flick sitter tilsynelatende trygt, skal jeg tro tyske journalister. Men for et press han vil være under foran EM på hjemmebane om halvannet år.

Trond Johannessen

Til slutt gjorde i og for seg tyskerne det man kunne forvente mot Costa Rica, de fikk sine tre poeng, men Japans milimeterflyt ig seier over Spania betød at tyskerne måtte fulgt ordren fra tabloiden Bild før kampen: Vinn 8–0! Storavisen ante hvordan dette kunne ende.

Med en så stor seier hadde Tyskland kontrollert dette selv, og det var ikke tvil om hva de var ute. Etter Serge Gnabrys tidlige ledermål, spurtet han inn i mål for å få med seg ballen ut til midtstreken.

Tyskerne skulle score mange, men offensivt var det lite som fungerte og savnet etter en tydelig målscorer var skrikende. Spissjokeren mot Spania, Niclas Füllkrug, var tilbake på benken og Thomas Müller nikket utenfor. Det var mulig å hygge seg med noen deilige dribleserier fra tenåringsyndlingen Jamal Musiala, men ikke så mye mer.

På tribunen var det også slapt før bølgen begynte å gå en seiersgang i noen minutter før pause. Da den var over gikk det trill rundt for Tysklands venstreback David Raum og midtstopper Antonio Rüdiger. Sammen forærte de Keysher Fuller en gigantsjanse, Manuel Neuers redning var enda større.

Men etter pause kastet først Yeltsin Tejada seg frem på Neuers retur og rystet Tyskland, før Juan Vargas kranglet inn 2–1-målet og rystet VM. I de 178 sekundene var både Spania og Tyskland ute – Costa Rica og Japan var videre – i så fall et fotballjordskjelv som ikke kan samenlignes med noe i VM-historien.

Richter-skalaen fikk være i fred, tyskerne kom tilbake kjapt, snudde og vant, men reddet altså bare Spania. Da tyskerne fortsatte å score, kunne spanjolene roe ned og er neppe veldig lei seg for at det blir Marokko istedenfor Kroatia i neste runde:

Japan ble gruppevinner, Spania toer, Tyskland ingenting. Nå bærer det hjem i skam, hjem til nasjonen som trolig er Qatar-VMs sterkeste kritiker og de lave seertallene blir enda lavere. Tyskland hater Qatar-VM, og det var heller ikke lett å elske det tyske laget for annet enn markeringen mot at FIFA skulle bestemme hvordan kapteinsbindet ser ut.

I Al Khor, fem mil nord for Doha, skal det ha vært 67.000 tilskuere, men det kokte ikke akkurat skjebnekamp før det startet. Utenfor stadion og på tribunen var det forbausende stille, over høyttalerne det stikk motsatte.

Der var det høy musikk den siste timen og da kjempeversjonen av FIFA World Cup Trophy ble rullet ut dundret det løs med «tonight's gonna be a good night».

Det ble det ikke for noen av lagene på Al Bayt.