JERNMANN: Denzel Dumfries med Teun Koopmeiners på ryggen.

Van Gaal fortsatte showet: Kysset vingbacken foran pressen

DOHA (VG) (Nederland-USA 3–1) Nederland-sjef Louis van Gaal (71), ikledd oransje slips for anledningen, var ikke tung å be da han fikk spørsmål om superbacken Denzel Dumfries (26).

– I går ga jeg ham et stort, fett kyss og jeg skal gi ham ett til.. Sånn! sa van Gaal på podiet foran smilende reportere i Doha.

Høyreiste van Gaal (185 centimeter) kom seg på beina og var en mann av sine ord. Fra første rad var VG vitne til at det smasket i kinnet til Dumfries – backen som hadde to målgivende og en scoring i 3–1-seieren over USA i VM-åttedelsfinalen.

BØD PÅ: Louis van Gaal fra pressekonferansen der matchhelten Denzel Dumfries (til høyre) fikk et saftig kyss etter avansementet til kvartfinalen.

Et vittig poeng om mannen som senket USA: Dumfries er oppkalt etter den amerikanske skuespilleren Denzel Washington (67), kjent blant annet for filmen «Unstoppable».

Det er også en god tittel på Dumfries.

– Foreldrene ga meg det navnet. Han er en sterk personlighet, og er en som snakker om viktige ting. Så han er også et forbilde, forklarer Inter-backen.

– Planen var å skape rom og det fungerte. Det ene målet var penere enn det andre. Vi så noen fantastiske mål. Når den ene vingbacken gir målgivende til den andre vingbacken, så er det fantastisk. Jeg er utrolig stolt, beskriver van Gaal.

Bare to spillere har vært direkte involvert i tre mål i en VM-kamp for Nederland tidligere, ifølg Opta. De to er Rob Rensenbrink (to ganger i 1978) and Johan Cruyff (i 1974).

Nederlands vingbacker Daley Blind og Denzel Dumfries hadde hver sin målgivende til hverandre. I tillegg hadde Dumfries assist til Memphis Depay, spissen som kom med kontroversielle uttalelser før kampen.

– I det målet ser du alle faser av systemet vårt. Vi angriper rom og vender spillet. Det er ting vi øver på på trening. Det var et fantastisk lagmål, beskriver Dumfries.

Nederland møter Argentina eller Australia i kvartfinalen. Louis van Gaal tror det kan bli interessant.

– De (USA) lot oss vinne. De tilpasset ikke spillet etter oss. Og jeg forventer ikke at lag som Frankrike og Argentina tilpasser seg etter Nederland. Da har vi store sjanser, mener den tidligere Ajax-, Barcelona-, Bayern München- og Manchester United-manageren.

– Jeg har sagt i ett år at vi kan bli verdensmestere, ikke at vi vil bli det. Og da snakker jeg om teambuilding og hvordan vi bygger et sterkest mulig lag, sier 71-åringen, som nå er friskmeldt etter at han for en tid tilbake var åpen om at han hadde hatt prostatakreft.

PS! Van Gaal har ikke tapt noen av sine siste elleve VM-kamper (8–3–0) etter ordinær tid.