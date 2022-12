DÅRLIGSTE VM: Danmark har aldri levert færre poeng i et VM-gruppespill.

Danmarks kaptein innrømmer «Qatar-trøbbel»: − Har påvirket oss alle sammen

AL-WAKRAH/OSLO (VG) (Australia – Danmark 1–0) Danmark kom til VM som er verdens 10. beste lag, men med ett fattig poeng er de første til å dra hjem med ett fattig poeng. Kaptein Simon Kjær (33) tror det utenomsportslige rundt Qatar-VM har påvirket laget.

Danmark har vært en av de fremste nasjonene angående markeringer i forkant av det kontroversielle verdensmesterskapet, før VM-åpningen (0–0 mot Tunisia) sto de midt i debatten rundt regnbuefarget kapteinsbind, og etter den kampen sa landslagssjef Kasper Hjulmand at han var usikker på om han var en del av noe han likte ved å være i Qatar-VM.

Siden har laget hans tapt 1–2 for Frankrike og 0–1 for Australia – og returflyet til København er klar for boarding.

– Jeg tror det (utenomsportslige) selvfølgelig har påvirket oss alle sammen. Men du får ikke meg til å si at det er en form unnskyldning, sier Simon Kjær til et samlet pressekorps, dominert av danske journalister, etter onsdagens sensasjonsexit.

– Men om du spør noen her om VM skulle blitt spilt her: Nei. Det synes vi selvfølgelig heller ikke. Men nå vi evner ikke å levere ikke det som skal leveres.

Kjær skulle sammen med seks andre kapteiner ta i bruk regnbuebindet under VM-matchene, men trakk seg da det ble varslet sportslige sanksjoner mot lagene.

– Kan man unngå å ta det med inn på banen når det er negativ omtale og negativ fokus opp til dette VM?

– Ja, for meg personlig er det mulig. Så jeg tror ikke det har skjedd. Folk føltes klare til kamp, de føltes fokuserte. For meg blir det aldri noen unnskyldning, fastholder Danmarks stoppersjef.

– Min jobb er å spille fotball – ikke å forhandle om politikk, supplerer Jesper Lindstrøm, som var spådd et gjennombrudd i landslagsdrakten etter en sterk høst i tyske Eintracht Frankfurt.

Tapet for Australia gjør at Qatar-turneringen er Danmarks dårligste fotball-VM noensinne. Danskene kom til mesterskapet rangert som verdens 10. beste lag, de spilte EM-semifinale i fjor, og med blant annet to seirer i 2022 over regjerende verdensmester Frankrike, gjorde at det var stor tro på laget i forkant hos dansk presse.

«Hvis Danmark i VM-kampene kan treffe det nivået som laget viste i store deler av kveldens Nations League-seier mot Frankrike – ja, så kan vi... bli verdensmestere!»

Det skrev fotballkommentator Lasse Vøge i avisen B.T. etter at Danmark hadde slått Frankrike 2–0 i september.

Nå hagler derimot kritikken i danske medier.

INGEN KJÆRE MOR: Danmarks kaptein Simon Kjær startet VM-åpningen mot Tunisia, men satt på benken da lagkameratene slet både mot Frankrike og Australia.

«Skandaløs kollaps». «Pinlig av Hjulmand». «Pinlig og ydmykende». «En kjempefiasko».

I både Ekstra Bladet og B.T. får flere av Danmark-spillerne terningkast én etter opptredenen mot Australia. Det får også trener Kasper Hjulmand.

«Hjulmands flotte historie i spissen for det danske landslaget er nå helt og aldeles glemt. Dette er et VM-mareritt, som vil klamre seg til ettermælet hans», er Ekstra Bladets dom over Danmark-sjefen.

Hos B.T. blir ikke Hjulmand engang vurdert i karakter.

«Den dårligste prestasjonen under Kasper Hjulmands ledelse ...»

«Han har virket rådvill, og ingen av beslutningene hans funket i dag. Danmark skapte ikke en eneste stor sjanse mot Australia - nummer 38 på verdensrankingen.»

ANSVAR: Danmark-trener Kasper Hjulmand sier det er hans ansvar for at det endte som det gjorde for Danmark i fotball-VM.

– Det er mitt ansvar. Det er mitt ansvar at når du kommer til VM at laget skal opp på det beste nivået, og det nivået nådde vi ikke i dette mesterskapet, sier Hjulmand selv på pressekonferansen etter fiaskoen.

– Du har så få dager som landslagstrener på å få det rett under et mesterskap. Og det gjorde vi ikke. Det er det som er frustrasjonen, sier han videre.

Frankrike gikk seirende ut av gruppe D, mens Australia kapret annenplassen foran Tunisia og Danmark. Frankrike møter annenplassen i gruppe C, mens Australia møter førsteplassen.