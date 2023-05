Sondre Auklend er på vei til Jerv og Grimstad. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

Viking-talent lånes ut til Jerv

Viking-spiller Sondre Auklend (19) slutter seg til 1.-divisjonsklubben Jerv denne uken, melder Stavanger Aftenblad.

– Vi har ikke signert avtalen med Jerv, men han drar om kort tid. Auklend trenger spilletid på høyere nivå enn med rekruttlaget vårt i 3. divisjon, forklarer Vikings sportssjef Erik Nevland overfor Aftenbladet.

Lånet strekker seg fram til 31. juli, men avtalen er en del av den nasjonale utlånsordningen og gjør at Auklend kan kalles tilbake på dagen to uker etter at avtalen trer i kraft.

Auklend er en offensiv spiller som kan brukes på begge kantene og sentralt i banen.

Jerv rykket ned fra Eliteserien i fjor og ligger på 6.-plass i 1. divisjon etter to tap og to seirer i sesonginnledningen.