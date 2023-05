OVERRASKET: Rasmus Sandberg skal være med Norge i U21-EM.

Ukjente Rasmus (22) fikk drøm oppfylt: − Holdt på å svime av

ULLEVAAL STADION (VG) Stjørdals-Blink-keeper Rasmus Sandberg (22) gikk nesten i bakken da navnet hans ble inkludert i troppen som skal representere Norge i U21-EM for første gang på 10 år.

– Jeg tror jeg holdt på å svime av. Det var ikke forventet. Jeg tror ikke det er mange 2. divisjonsspillere som skal være med i EM. Det er artig. Jeg er i en lykkerus som gjør at jeg ikke skjønner hva jeg skal si, forteller Sandberg til VG bare minutter etter at landslagssjef Leif Gunnar Smerud offentliggjorde uttaket.

– Har du snakket med Smerud?

– Nei, ikke ennå. Så jeg gleder meg til forklaringen, sier trønderen og ler.

Smerud smiler da han får videreformidlet reaksjonen. Blant andre ble VIF-keeper Magnus Sjøeng vraket.

– He-he. Sandberg får en rolle som er litt spesiell. Vi har en ganske avklart keeperduo foran ham. Da vil vi ha en type som går til dette med en ekstra glede. Så har han 25 aldersbestemte landskamper og er kaptein for klubben sin. Jeg er veldig glad for at vi fikk med oss han, sier landslagssjefen til VG.

2. divisjonskeeper. Rasmus Sandberg avbildet i aksjon for Stjørdals-Blink i treningskamp mot Molde.

Info Her er den norske U21-troppen Keepere: Mads Hedenstad Christiansen – Lillestrøm

Kristoffer Klaesson – Leeds

Rasmus Sandberg – Stjørdals-Blink Forsvarsspillere: Sebastian Sebulonsen – Brøndby

Henrik Heggheim – Vålerenga

Jesper Daland – Cercle Brugge

David Møller Wolfe – Brann

Leo Fuhr Hjelde – Rotherham

Colin Rösler – Mjällby

Warren Kamanzi – Toulouse Midtbanespillere: Sivert Heggheim Mannsverk – Molde

Johan Hove – Groningen

Christos Zafeiris – Slavia Praha

Markus Solbakken – Viking

Hugo Vetlesen – Bodø/Glimt

Tobias Christensen – Fehérvár

Oscar Bobb – Manchester City

Håkon Evjen – Brøndby

Osame Sahraoui – Heerenveen

Emil Konradsen Ceïde – Sassuolo Spisser: Antonio Nusa – Club Brugge

Erik Botheim – Salernitana

Jørgen Strand Larsen – Celta Vigo Reserver:

Joshua Kitolano – Sparta Rotterdam

Seedy Jatta – Vålerenga Vis mer

Allerede 12. juni skal Sandberg reise på samling med store profiler som Erik Botheim (Serie A), Jørgen Strand Larsen (LaLiga) og Hugo Vetlesen (Bodø/Glimt), som alle har A-landskamper for Norge.

22-åringen har tidligere vært i ungdomssystemet til Rosenborg og spilt for norske U-landslag, men de tre siste årene har vært preget av skader.

– Jeg tror det blir en stor opplevelse for min del, som er fra enkle Stjørdal. Jeg tror det er spillere fra topp fem-ligaer som er med i troppen? Det er ikke det samme som å være fra Stjørdalen ... Det er det ikke, sier Sandberg.

– Hva kan du bidra med?

– Jeg håper å bidra med godt humør, være litt ventil for gruppen og spre godt humør. Så er jeg ikke så «halvgæli» i mål. Jeg er også ganske god på straffer. Jeg tror jeg må være hentet inn som en joker, funderer 22-åringen.

Foran 2.-divisjonskeeperen i køen er Leeds-målvakt Kristoffer Klaesson og LSKs Mads Christiansen.

– Jeg har hatt tre år med langtidsskader, men har vært tilbake i spill i litt over et halvt år nå. Jeg har i alle fall blitt god til å være i garderoben og spre god stemning.

– Hvordan har reaksjonene vært etter uttaket?

– Mobilen min er ganske «hot» nå. Det er mange som ringer meg, ler Sandberg, som torsdag vokter buret for Stjørdals/Blink i cupkampen mot Rosenborg.

Smerud forteller at U21-keepertrener Jonas Kolstad kjenner Sandberg fra tidligere U-landslag og at det var han som spilte trønderens navn inn. Sandberg kan også bli aktuell for spill. Spesielt hvis en avgjørende kamp går til straffesparkkonkurranse. I 2019 reddet Sandberg fire av fire straffer fra Wales for U18-landslaget.

– Spørsmålet er om jeg ikke tør å sette han inn da, men jeg må få sett ham før det. De to andre kan også redde straffer, men det er en X-faktor Sandberg har, sier Smerud og smiler.

Årets U21-EM arrangeres i Romania og Georgia. Norge spiller lagets tre innledende kamper i rumenske Cluj på følgende datoer:

22. juni: Sveits-Norge (Cluj Arena)

25. juni: Frankrike-Norge (Cluj Arena)

28. juni: Italia-Norge (Cluj Arena)

Finalen er på georgisk jord fredag 7. juli.