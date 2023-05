Inter snudde mot Fiorentina og sikret cupgullet – Martinez med måldobbel

Inter kom tidlig under, men to mål fra Lautaro Martínez sikret Milano-laget sitt niende italienske cupgull med 2-1-seier over Fiorentina

Inter var regjerende cupmester foran onsdagens finalekamp, men det var Fiorentina som sjokkerte på Olympiastadion i Roma. De tok ledelsen allerede etter tre minutter da Nicolas Gonzalez dukket opp på bakre stolpe og gled inn 1-0.

Det skulle gå 25 minutter før Inter utlignet ved Lautaro Martínez. Han dro seg forbi på kanten og banket ballen i hjørnet. Samme mann dukket opp åtte minutter senere inne i feltet og slo pasningen fra Nicolò Barella direkte i mål fra femmeteren til 2-1.

Inters Lautaro Martínez scorer det avgjørende 2-1-målet i den italienske cupfinalen i Roma onsdag.

Lagene produserte en del gode muligheter også i annen omgang, men Inter holdt unna og kunne juble for nok et cupgull.

Inter har også spilt seg til finalen i mesterligaen hvor Manchester City og Erling Braut Haaland er motstandere i Istanbul 10. juni.

I Serie A holder laget tredjeplassen med to serierunder igjen. (NTB)