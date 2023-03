Kommentar

Mye ansvar på Sørloth

SÅ VAR DE TO: Alexander Sørloth (til venstre) må ta ekstra ansvar nå som Erling Braut Haaland (i midten) er ute med skade. Martin Ødegaard til høyre.

Det var ikke sånn det skulle bli - Alexander Sørloth skulle være en joker, en hjelper, en støtte - for Erling Braut Haaland. I stedet blir det nå Sørloth som må bære det tyngste ansvaret for sjanser og scoringer mot Spania lørdag.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

En skade på Norges kanskje viktigste spiller, i hvert fall den motstanderen frykter mest, er selvsagt en liten krise for planen til landslagssjef Ståle Solbakken.

Erling Braut Haaland er, og skulle være, esset i kortstokken, han som kan sørge for et overraskende resultat, han som bare trenger den ene sjansen.

Han som er så voldsom når han spiller at du som motstander aldri vet helt hvor og når noe skjer. Du vet bare AT det vil skje noe, en eller flere ganger i løpet av en kamp.

Med han på laget har Norge i snitt tatt to poeng pr kamp. Uten Haaland - 1,5 poeng pr kamp.

Med Haaland scorer Norge i snitt to mål pr kamp. Uten Haaland: Et mål pr kamp ...

Manchester City-spissen har scoret 15 mål på 16 landskamper under Ståle Solbakkens ledelse, og i kampene han har spilt så har han scoret 47 prosent av Norges mål - 15 av 32 scoringer.

Det er voldsomt, og Solbakken kommer garantert til å lide under Haalands fravær.

Ståle Solbakken har fått den samme beskjeden tidligere, selv om han før kvalik-møtet med Nederland i november 2021 var klar over det langt tidligere. Norge skulle prøve å vinne.

Uten Braut Haaland ble det umulig. Norge skapte ikke en eneste sjanse.

Nå må det legges nok en plan - uten den fryktede spissen.

Den planen inkluderer garantert Alexander Sørloth, en spiller som tidligere denne sesongen virkelig var i form i Real Sociedad i La Liga. Nå har formen vært litt skrantede de siste ukene, benken er blitt brukt oftere for Sørloth.

Men Braut Haalands skade vil garantert tenne Sørloth. Han vet at manges øyne vil bli på han nå, at fokuset raskt skifter. Alexander Sørloth får sjansen til å vise at han duger, at Norge ikke bare er Erling Braut Haaland.

Foto: Sofascore.com

Det kan passe ham bra, fysisk sterk som han er, ganske hurtig, svær, vond å møte i duellene, vond å møte i lufta - og med et knallhardt skudd er det ingen junior Spania og Georgia møter den neste uken.

Ståle Solbakken og teamet må legge opp spillet litt annerledes. «Bakromsballene» blir ikke like mange, råskapen vil mangle - litt. Men fortsatt er Martin Ødegaard der, til å fore - også Sørloth. De to har en god relasjon, dette er ingen ny kombinasjon. Men Ødegaard vil bli - om mulig - enda viktigere nå som Braut Haaland er borte.

Ingen liker at den største stjernen forsvinner, ingen liker å miste målgarantisten sin.

Men det er poengløst å bruke en kalori på det - for landslagssjefen og hans team. De må glemme Erling Braut Haaland, de må kaste de gamle planene - og tenke litt nytt. Mye vil være det samme, men ikke helt.

For ingen ting blir det samme med Braut Haaland ute - for Norge.

Det store ansvaret nå ligger på skuldrene til Ståle Solbakken, som byggmester.

Og på Alexander Sørloth som utfører av planen.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden.