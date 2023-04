KRISEMØTE: David de Ga og Bruno Fernandes på vei inn til krisemøte i garderoben etter tapet i Newcastle.

Manchester Uniteds skrekk-statistikk: − Alarmerende

Manchester United har ikke tatt ett poeng på bortebane mot de ni beste klubbene i Premier League.

2–0-tapet for Newcastle på St. James’ Park søndag føyer seg inn i en rekke som forklarer hvorfor Manchester United ligger langt bak gullkampen mellom Arsenal og Manchester City.

United har spilt seks av de åtte kampene mot de ni best plasserte klubbene. Resultatene har vært nedslående.

Ingen seire.

Ingen uavgjorte.

Seks tap.

Målforskjell: 6–25.

I snitt taper Manchester United toppkampene borte 4–1.

– Bortestatistikken er alarmerende, mener Manchester Evening News.

– Hjemme på Old Trafford har de klart å skape trygghet med egne supportere i ryggen. Det samme skjer ikke borte. Jeg tror det mentale betyr mye, sier Viaplay-ekspert Tor Ole Skullerud som kommenterte kampen søndag.

– Manchester United organiserer laget på en tydeligere og bedre måte på hjemmebane. De henger ikke like godt sammen. De er ikke like tette og gode, sier han. Skullerud mener det kan ha en sammenheng med at denne United-utgaven generelt fungerer bedre offensivt enn defensivt.

Info Borte mot topp ni Manchester Uniteds bortekamper mot de ni beste i Premier League denne sesongen. Arsenal – Manchester U. 3–2 Manchester C. – Manchester U. 6–3 Newcastle – Manchester U. 2–0 Tottenham – Manchester U. spilles 27.4 Brighton – Manchester U. spilles 4.5 Brentford – Manchester U. 4–0 Liverpool . Manchester U. 7–0 Aston Villa – Manchester U. 3–1. Vis mer

Manchester Evening News påpeker at Manchester United bare har vunnet en kamp mot topp 10-lag borte. Den kom rett før VM-pausen i november. Fulham ble slått 2–1 på små marginer i London. Alejandro Garnacho ble matchvinner to minutter på overtid.

Klubben har fortsatt Christian Eriksen på skadelisten. Mens Casemiro sonet for rødt kort i Newcastle. Kommandosentralen på midtbanen fungerte ikke med Scott McTominay og Marcel Sabitzer fra start.

– United er ekstremt avhengige av Casemiro, mener Tor Ole Skullerud.

Brasilianeren var på banen i stortapene for City og Liverpool, men har bare spilt halvparten av de seks tapene for topplag på bortebane.

Dette er grunnen til at han ikke spilte mot Newcastle søndag:

Stjernespillere som Marcus Rashford, Bruno Fernandes og Luke Shaw får elendig kritikk etter tapet i «bronsekampen» mot Newcastle.

– Det er uakseptabelt. Vi snakket ut i garderoben. Vi kommer til å snakke sammen igjen. Vi må finne ut hva problemene er og legge de bak oss. Vi kan fortsatt ha en bra sesong, sier Shaw til BBC.

United-spillerne skal ha holdt krisemøte i garderoben – uten ledelsen til stede – etter det skuffende tapet, ifølge britiske medier. Klubben har vunnet ligacupen og henger fortsatt med både i Europa League og FA-cupen.

Og nå venter det Manchester United kan best: Hjemmekamper.

Brentford (onsdag) og Everton (lørdag) kommer til OldTrafford, før Sevilla er motstander på samme bane neste uke. Da handler det om kvartfinalen i Europa League.

Statistikken mot de ni beste klubbene i Premier League, er mye bedre på hjemmebane for Manchester United. Premier League-premieren mot Brighton ble tapt. Men etterpå har Erik ten Hags menn slått Arsenal, Manchester City, Liverpool og Tottenham – og spilt uavgjort mot Newcastle.

