LAGBILDE: En spiller fra hver klubb samlet på Ullevaal stadion under Toppseriens kick-off. Bak fra v.: Alise Tvilde Evensen, Åsane, Stine Ballisager Pedersen, Vålerenga, Miljana Ivanović, Arna-Bjørnar, Sarah Suphellen, Røa og Melissa Bjånesøy, Stabæk. Foran fra v.: Mali Lilleås Næss, Rosenborg, Cecilie Redisch Kvamme, Brann, Emilie Woldvik, LSK Kvinner, Hanna Dahl, Avaldsnes og Emilie Raaum Closs, Lyn.

VGs dom: Endelig Rosenborgs tur

VG tror klubbnavnet Rosenborg for første gang vil ta en norsk ligatittel for kvinner.

Forgjengeren Trondheim-Ørn tok riktignok syv seriemesterskap i perioden 1994 til 2003, mens nye Rosenborg Kvinner så dagens lys i 2020.

Det ble sølv i 2020 og 2021. I sluttspillåret 2022 tok trønderne bronse. Nå er det på tide med gull til Trondheim etter at bergenserne har kost seg med seriemesterskap to år på rad, først som Sandviken, så som Brann.

Sluttspillet er - heldigvis - vraket. I stedet skal klubbene møtes tre ganger i løpet av sesongen.

VG-tips:

1. Rosenborg

Rosenborg har beholdt stammen i laget. Det er ikke så mange nye ansikter, men kontinuiteten taler for Trondheims stolthet. Det bør være Rosenborgs tur.

Elin Sørum og Matilde Alsaker Rogde er med etter langvarige skader, og stallen virker bred og god.

Steinar Lein er fortsatt trener i en klubb der tradisjonene sitter i veggene - både på kvinne- og herresiden.

MESTER: Brann jubler for gull i Toppserien 2022. Klubben endte fem poeng foran Vålerenga i sluttspillet om gullet.

2. Brann

To jubelsesonger er over. Mange spillere er borte, nye er kommet inn - og Brann starter litt på nytt. Men selv om navn som Guro Bergsvand, Lisa Fjeldstad Naalsund, Elisabeth Terland (forsvant til England midt i sesongen), Tuva Hansen og Therese Sessy Åsland er vriene å erstatte, så har Olli Harder (som overtok ansvaret da Alexander Straus dro til Bayern München) et godt grunnlag å bygge videre på.

En drøy håndfull med erstattere er hentet inn, blant dem Andrine Stolsmo Hegerberg, men er stallen like bra som i 2022? Det får tiden vise.

3. Vålerenga

Vålerenga vant i 2020 og tok sølv i 2022. Oslo-laget er veldig solid defensivt og scoret mange mål i fjor.

Sist sesongs toppscorer i ligaen, Elise Thorsnes, tar som 34-åring en ny sesong, og Vålerenga har fått en spennende offensiv tilvekst i svenske Felicia Rogic fra Eskilstuna. Det betyr to svært erfarne spillere.

Vålerenga er sultne på gull, men vi tror det blir en ny nesten-sesong.

VETERANEN: Elise Thorsnes tar fatt på en ny sesong. Her er Vålerenga-spilleren i kamp med Stabæks Selma Pettersen og Kim Sundlöv i fjor.

4. Stabæk

Stabæk klarte overraskende å komme til toppsluttspillet med de fire beste i fjor - og har neppe dårligere lag i år.

Trener Petter Belsvik har et ungt lag, men disse spillerne har likevel bra med erfaring - og stallen ser sterk ut.

Stabæk slapp inn ganske mange mål i 2022, så det blir viktig å få orden på de bakre rekker.

LYN-TALENT: Kamilla Melgård.

5. Lyn

Lyn er klar for sin sjette strake sesong på øverste nivå, og klubben fra Oslo Vest har klart å legge et godt grunnlag. Fjorårets 6. plass var en overraskelse, men det er ingenting som tyder på at Lyn skal bli dårligere i år. Klubben er flinke til å få frem unge talenter.

Blant dem som det er store forventninger til i 2023, er Kamilla Melgård og Julie Aune Jorde.

6. LSK Kvinner

Den gamle backkjempen André Bergdølmo er ny trener, og LSK er optimister etter en fjorårssesong med konflikter og dårlig stemning.

Landslagskeeper Cecilie Fiskerstrand blir god å ha bakerst, men vi er usikre på hvor god stallen er som helhet.

Klubben som vant ligaen syv ganger i tiden 2012 til 2019, havnet på 7. plass i 2022. Vi tipper ett hakk opp.

HUSKER DU? Geir Nordby kastet fillene i glede over Røa-seier i cupfinalen i 2004.

7. Røa

Klubben fra Oslos beste vestkant er farlig å avskrive. De har en egen evne til å komme tilbake, uansett hvor mørkt det ser ut. Røa gjorde en dårlig grunnserie i 2022, men slo tilbake og reddet plassen i nedrykksspillet på høsten.

Geir Nordby er «som vanlig» trener, og han er en taktisk luring. Siw Døvles korsbåndskade passer ham svært dårlig.

Den gamle storheten Dynamite Girls er definitivt ikke hva den en gang var - men mulighetene bør være der for å redde plassen.

8. Åsane

Åsane har i stor grad det samme mannskapet som i fjor, da de tok steget opp etter 11 år på nivå to. Og sørget for at det nå er tre Bergenslag i ligaen.

Selv om Åsane ikke kan være med i toppen, er det så jevnt lenger ned at de bør ha brukbare muligheter til å redde plassen på øverste nivå.

Mange i Åsanes startoppstilling har spilt i Toppserien for andre klubber tidligere.

GLEDE: John Arne Riise og Avaldsnes-jentene jubler etter at de - i andre ekstraomgang - har sikret fortsatt kontrakt i Toppserien etter seier over Øvrevoll/Hosle.

9. Avaldsnes

John Arne Riises kvinner reddet plassen med nød og neppe i 2022. Avgjørelsen falt i det 116. minutt av den andre kvalik-kampen mot nivå to-laget Øvrevoll Hosle. Det kan bli en ny kamp for å overleve i 2023.

Som vanlig er det en del utskiftinger i stallen hos Avaldsnes. Danske Maria Hovmark er en spennende tilvekst - men 23-åringen har vært skadeutsatt til nå i karrieren.

Resultatene i treningskampene har ikke vært betryggende.

10. Arna-Bjørnar

Uten Marte Hjelmhaug (LSK Kvinner) og Meryll Abrahamsen (Stabæk) satser Arna-Bjørnar veldig ungt. Laget har tapt for både Åsane og Røa i treningskampene.

Arna-Bjørnar imponerte riktig nok i nedrykkssluttspillet i 2022 - etter et svakt grunnspill. Den evnen til å heve seg på høsten kan de komme til å trenge også denne sesongen.