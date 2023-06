Kommentar

Solbakken «byttet» seg ut av EM

FRUSTRERT: Landslagssjef Ståle Solbakken på Ullevaal stadion lørdag kveld.

ULLEVAAL STADION (VG) (Norge-Skottland 1–2) Iblant kan noen få minutter definere hele din karriere som landslagssjef. De siste minuttene av kampen mot Skottland kan ha vært akkurat det for Ståle Solbakken.

Han har skrevet en forlengelse av kontrakten. Men han er slett ikke fredet. For starten på denne kvalifiseringen er rett og slett for dårlig. Nå er - trolig - nok en kvalifisering ødelagt omtrent før den har begynt for Norge. Og NFF MÅ finne ut hva som gikk galt i denne kvalifiseringen. For resultatene er ikke tilfeldige.

På det andre forsøket har Ståle Solbakken også mislykkes - som Åge Hareide, som Per-Mathias Høgmo og Lars Lagerbäck. Alle hadde perioder, tegn på at det skulle gå bra, alle var nær.

Ingen av dem klarte det. Nå er Solbakken i samme bollen, etter to kvalifiseringer.

Enten hviler det en forbannelse over denne jobben - eller kanskje velger vi feil landslagssjefer? Og har vi egentlig gode nok spillere? At troppen er ujevnt besatt, det er det ingen tvil om.

Mens jeg sitter her på pressetribunen og hører speaker annonsere «kamp mot Kypros» på tirsdag - og skottene synger av full hals, og nå kom sekkepipene også, til høyre for oss, går en slagen norsk landslagssjef ut av Ullevaal stadion.

Det var slett ikke dette Solbakken hadde trodd på i nøkkelkampen i gruppe A. Han kan ha byttet seg bort fra EM ved de spillerbyttene han foretok mot slutten av kampen. Rytmen forsvant fra det norske laget - og plutselig var baklengsmålene der.

Og de kom egentlig fra ingen sted.

Norge hadde fått den ledelsen de håpet på, etter en drøy time, skottene hadde ikke hatt en eneste målsjanse da vi kom til det 87. spilleminuttet.

Men kanskje var det byttene som inviterte skottene inn i kampen. Noen minutter senere ledet Skottland 2–1 - og stikker av mot EM mens Norge for 12. gang på rad (trolig) må bli hjemme mens et mesterskap spilles.

Hva skjedde egentlig på Ullevaal lørdag kveld da Norge gikk fra utfordrer i gruppa til taper - på to minutter?

Kanskje var det nok at Solbakken byttet ut Erling Braut Haaland? Frykten til skottene forsvant da den svære storscoreren ble tatt av, de våget mer i hvert fall. De andre byttene - jeg skjønner at spillere var slitne. Jeg skjønner alt det der. Men det er årsaker til at det går som det går, det er ikke tilfeldig når det skjer, gang på gang.

Det ble for mange bytter. Relasjonene og rytmen forsvinner når du bytter innpå fire spillere på fem minutter.

Og så er den første scoringen, utligningen, litt tilfeldig, fordi Leo Skiri Østigård egentlig har ryddet i situasjonen. Men så glipper han likevel. Og det var noe urolig over midtstopper-spillet til Norge - også denne gangen. Jeg mener de har ballen for mye. Verken Stefan Strandberg eller Leo Skiri Østigård er komfortable nok med ballen til at de skal ha den så mye og så ofte.

Stopper-problemet er belyst mange ganger av denne kommentatoren. Jeg ser ingen enkle løsninger her, men større fart trengs. Stian Gregersen har det.

Norge fikk det egentlig som de ville, med straffescoringen. Braut Haaland var sikkerheten selv fra straffemerket. Og dermed var gruppe A i EM-kvalifiseringen vidåpen igjen.

Trodde vi.

Solbakken hadde et godt håp da han forberedte laget sitt foran møtet med Skottland: Vær tålmodige, bruk tid, bearbeid skottene - og sørg for at Erling Braut Haaland får noen gode baller å jobbe med.

Det tok lang tid før han fikk det, men han lyktes til slutt.

Før alt raknet for Norge.

Igjen.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden.