BERGET UAVGJORT: Kai Havertz og Tyskland klarte bare uavgjort mot Ukraina – her representert ved Eduard Sobol.

Tyskland unngikk pinlig tap mot Ukraina

Det tyske fotballandslaget unngikk med et nødrop en kjempesmell da Ukraina var motstander i lagets kamp nummer 1000 mandag. Oppgjøret endte 3-3 etter sene mål.

Niclas Füllkrug ga Tyskland ledelsen allerede etter seks minutter på Werder Bremens hjemmebane, men deretter handlet mye om Ukraina. Først utlignet Viktor Tsyhankov, og deretter tok ukrainerne ledelsen etter et selvmål av Antonio Rüdiger.

Ti minutter etter sørget Tsyhankov for 3-1 med sitt andre mål for dagen. Da så jubileumskampen ut til å ende i det reneste marerittet for det stolte fotballnasjonen Tyskland.

Kai Havertz tente imidlertid håpet om en snuoperasjon med sin straffescoring i det 83. minutt, og i overtiden fikk tyskerne enda en straffe. Den satte kaptein Joshua Kimmich i mål.

Individuelle feil

Dermed unngikk tyskerne sitt første nederlag på ni møter med Ukraina.

Fansen på Weserstadion ga uttrykk for sin misnøye flere ganger i kampen.

Landslagssjef Hansi Flicks lag imponerte ingen og har en jobb å gjøre foran fortsettelsen.

– Spillet viser tilstanden til dette laget, sa Flick til TV-kanalen ZDF etter kampen.

– Individuelle feil førte til to mål. Det viser bare at vi ikke har selvtilliten som er nødvendig for øyeblikket. Vi vet at dette er en lang prosess. Jeg føler med laget, men vi fikk i det minste 3-3, fortsatte han.

Krigsmarkering

Kaptein Kimmich fokuserte på «dumme» baklengsmål.

– Vi må stoppe å gjøre feil defensivt og deretter score flere mål. Vi forbedret oss litt mot slutten og fikk i det minste de to siste målene, sa han.

Ukrainas nye landslagssjef Sergij Rebrov var ikke overraskende svært fornøyd med sine elever. Nå venter EM-kvalifiseringskamper mot Nord-Makedonia og Malta.

Opptakten til mandagens kamp ble overskygget av krigen i Ukraina. Begge lags spillere gikk inn på banen sammen med barn som har flyktet fra hjemlandet sitt for å unnslippe invasjonen.

Alle de ukrainske spillerne var i tillegg drapert i hjemnasjonens flagg. Lagene stilte også på et bilde der et stort banner med ordet «fred» var et blikkfang.

De tyske spillerne hadde også et fredssymbol på draktene sine.