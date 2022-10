Kommentar

Ufint mot Flod

Forsvarer Berit Reiss-Andersen hilser på advokat Per A. Flod utenfor sal 828.

John Carew sørget selv for å villede sin egen agent. Da fremstår ikke forsøket på å klandre Per A. Flod for uriktige skatteråd som særlig vellykket.

Allerede kort tid etter at tiltalen for skattesvik ble kjent, gikk Carews forsvarer til angrep på mannen som i retten beskrives som fotballstjernens mentor.

«Han har ikke handlet med forsett, men i god tro og på basis av uriktige skatteråd fra sin rådgiver og advokat Per Flod, noe vi også har gjort klart i dialogen med Økokrim», fremgikk det av en pressemelding.

I sal 828 besvarte John Carew utallige vanskelig spørsmål med at han «stolte på Per», og han beskrev det som om Flod hadde styrt ham som en dukke.

Derfor var spenningen stor til hvordan vitnemålet til advokaten ville forløpe. Flod ville ikke uttale seg om saken andre steder enn i rettssalen, men der fremstod han stødig og detaljert.

Relasjonen mellom Carew og Flod strekker seg 25 år i tid.

Nå som Per A. Flod er ferdig med halvannen dag i vitneboksen, er det ikke så lett å se at advokaten i nevneverdig grad fortjener rollen som syndebukk som at Carew havnet i trøbbel.

Joda, en del av korrespondansen med skatteetaten fremstår unødig krass i tonen. Tidvis har nok Flod blitt i overkant emosjonell i jobben for den mangeårige klienten, som han også har utviklet et vennskap med.

Det er også nå hevet over tvil at Per A. Flod tok feil da han på vegne av Carew argumenterte med enorm patos om at det ikke var skatteplikt til Norge i årene tiltalen omfatter.

Men det er vanskelig å lukke øynene for at John Carew ga Flod svært god grunn til å tro at klienten ikke hadde oppholdt seg mer enn 183 dager i året i Norge.

Det er det magiske tallet for å bli skattepliktig til landet. Fasiten viser at Carew overtrådte grensen med svært stor margin i svært mange år.

John Carew er tiltalt i Oslo tingrett.

Men da Per A. Flod ba klienten om en oversikt for 2014, ga Carew ham et skriv som viste seg å inneholde bare en brøkdel av dagene han faktisk hadde vært i landet.

Selv med god margin for rot og feil, tilsa tallene en voksen mann ga skriftlig til sin advokat at han tilsynelatende var milevis unna å tråkke over.

Carew må ta ansvaret for selv for at informasjonen var helt ute på viddene.

Selv med kjennskap til at fotballstjernen ikke er verdens sterkeste med formalia, er det vanskelig å se at Flod skulle ha grunn til å forstå hvor mye John Carew hadde oppholdt seg i Norge.

Det var også interessant å se en ulik tilnærming til kontakten mellom de to. I Carews vitnemål er det etterlatte inntrykket at Flod var ekstremt tett på nærmest hvert eneste vanskelige valg.

Advokatens versjon handler om en kontakt som var veldig nær, men som ble langt mer sporadisk jo eldre klienten ble.

Ifølge Flod visste han for eksempel ikke om at Carew hadde langtidsutleid leiligheten i London.

Hvor en person har bosted kan være relevant i en vurdering av hvilket land som skal gjelde, dersom to nasjoner påberoper seg skatteplikt.

Det er ingen grunn til å tvile på vitnet her. Dersom det stemmer at Carew holdt Flod såpass lite oppdatert, er det kanskje ikke så rart at grunnlaget for en del påstander ble så som så.

Det betyr ikke at Per A. Flod håndterte saken perfekt, og fortsatt er det vitner som kan kaste mer lys over saken.

Men det er interessant at Flod forteller om at de to snakket gjentatte ganger om regelen på 183 dager. Det bekreftes også av korrespondanse Carew har mottatt at dette tallet slett ikke har vært fremmed for ham.

Da blir det i sum litt ufint å fremstille Flod i et så lite fordelaktig lys som forsvarets strategi ser ut til å sentrere rundt.

Der Flod og Carew er helt på linje, er rundt det juridisk sentrale spørsmålet i saken: Har han snytt skatt med vilje eller ei?

En tydelig preget Flod avsluttet rettsdagen med en flammende appell om at John Carew aldri i verden ville unndratt skatt forsettlig.

Det gjenstår å se om retten deler den oppfatningen.