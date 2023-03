Britiske medier: Gary Lineker tilbake på skjermen for BBC

Britiske medier skriver at Gary Lineker (62) returnerer som programleder på BBC etter bråket den siste uken.

Det melder Sky Sports og en rekke andre britiske medier mandag morgen.

Det hevdes at den britiske allmenkringkasteren også vil komme med en beklagelse til den populære programlederen i en uttalse mandag.

Til helgen spilles det kvartfinaler i FA-cupen, men det er foreløpig usikkert om Lineker kommer til å være tilbake på luften innen den tid.

Den tidligere Barcelona - og Tottenham-spilleren ble før helgen midlertidlig fjernet fra det populære programmet «Match of the Day» på grunn av en melding Lineker la ut på Twitter.

Meldingen gikk på en omstridt, ny lov den britiske regjeringen har foreslått. Loven skal hindre ulovlige migranter å få opphold i Storbritannia, og de som krysser den engelske kanal vil blant annet bli nektet oppholdstillatelse i landet på livstid.

«Gode Gud, dette er verre enn grusomt. Det er ikke noe stort innrykk av migranter. Vi tar imot langt færre flyktninger enn andre store land i Europa. Dette er ikke ulikt språkbruken som Tyskland brukte i 30-årene» skrev Lineker.

Ifølge The Telegraph er det ventet at BBC vil komme med en kunngjøring om at de skal evaluere sine retningslinjer hva gjelder bruk av sosiale medier. Til gjengjeld må Lineker trolig akseptere å være mer forsiktig med innholdet sitt i sosiale medier, og kanskje komme med «en form beklagelse».

Saken oppdateres.

