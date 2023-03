MATCHBALLEN MED HJEM: Erling Braut Haaland fikk mye å juble for mot RB Leipzig.

Haaland hylles i storavisene etter målfesten – 10 på børsen

Aviser i England og på kontinentet er fulle av superlativer om Erling Braut Haaland etter at Manchester City-spissen scoret fem ganger mot RB Leipzig tirsdag.

Av lokalavisen Manchester Evening News har nordmannen fått maks uttelling på børsen i form av en 10'er.

«Ett mål hvert 12. minutt, noe som får en vanskelig kamp til å se lett ut», skriver avisen.

Med fem mål er Haaland oppe i 33 nettkjenninger i Europas gjeveste klubbturnering. Han er også toppscorer i årets utgave med ti mål på seks kamper.

Kringkasteren BBC omtaler Haaland som «brikken til at ingen ønsker å trekke City i kvartfinalen». Av de fikk Haaland er rangering på 8,91.

Hos statistikktjenesten Sofascore som baserer seg på algoritmer fikk Haaland også 10 på børsen:

Grafikk: www.sofascore.com

Daily Mail skriver at Leipzig ble stående igjen etter å ha blitt «ydmyket av et av Europas beste fotballag og nesten helt sikkert Europas mest destruktive spiss».

«Effekten var så kraftig til tider at det virket som om Manchester City hadde to Haaland på banen», skriver The Telegraph.

Det er ikke bare de britiske avisene som hyller Haaland opp i skyene etter tirsdagens kamp. Også den franske storavisen L’Equipe har gitt Haaland 10 på børsen og kaller han for en «kyborg» «kyborg»En krysning mellom et levende vesen og en maskin..

«Det var et manus som minnet om en av de store Champions League-legendene: Lionel Messi», skriver den spanske storavisen Marca og sikter til at Haaland ble den andre i historien til å score fem mål i en utslagsrunde i Champions League. Bare Messi mot Bayer Leverkusen i 2012 hadde gjort det før nordmannen.

Haaland har nå like mange Champions League-mål som Fernando Morientes på 23. plass i Champions League-historien.

I løpet av tirsdagskvelden passerte han store navn som Wayne Rooney, Kaká, Antoine Griezmann, Samuel Eto’o og Arjen Robben. Nå er han én scoring unna å tangere Bayern München- og Tyskland-legenden Gerd Müller.

Grafikk: www.sofascore.com