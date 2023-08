Cristiano Ronaldos overgang til Al-Nassr markerte startskuddet for en rekke overganger til den saudiarabiske toppdivisjonen.

Dortmund-topp advarer mot spillerstrøm til Saudi-Arabia: − Vil gjøre stor skade

Overgangsaktiviteten blant saudiarabiske fotballklubber tiltar i styrke. Borussia Dortmunds sportsdirektør Sebastian Kehl liker ikke utviklingen.

NTB

I løpet av sommeren har profilerte navn som Karim Benzema, Jordan Henderson og Riyad Mahrez byttet ut europeisk klubbfotball til fordel for den saudiarabiske toppdivisjonen.

Sportsdirektør Sebastian Kehl i den tyske storklubben Borussia Dortmund frykter at store overgangssummer og lukrative kontrakter kan være skadelig for fotballen.

– Det er rett og slett ikke mulig å forklare de enorme summene som blir betalt. De forandrer markedet og gjør det vanskeligere å handle. Hvis det fortsetter på denne måten, vil det gjøre stor skade, advarer Kehl i et intervju med tyske Kicker.

Les også Sports­vaskingen De har en klar plan for å ta over idrettsverdenen. Spørsmålet er hvorfor ørkenlandet som aldri har tatt et OL-gull, pøser inn vanvittig med penger.

I all hovedsak er det klubbene Al-Ahli, Al-Ittihad, Al-Hilal, Al-Ettifaq og Al-Nassr som har lokket til seg internasjonale verdensstjerner denne sommeren.

Portugisiske Cristiano Ronaldo satte for alvor i gang spillerstrømmen da han signerte for Al-Nassr i desember. Denne sommeren har både Manchester City, Chelsea, Liverpool og Real Madrid solgt spillere til Saudi-Arabia.

Dortmund har i en rekke år vært kjent for å utvikle unge talenter, for så å selge spillerne videre for store summer. Jude Bellingham (Real Madrid), Jadon Sancho (Manchester United) og Erling Braut Haaland (Manchester City) er blant navnene som har generert store summer for den tyske klubben de siste par årene.

Overganger til den pengesterke ligaen i Saudi-Arabia har flere ganger blitt kritisert og kalt sportsvasking. Ronaldos overgang i desember fikk blant annet Amnesty til å reagere.

«Kjøpet er et ledd i statens forsøk på å styrke eget omdømme og avlede oppmerksomheten vekk fra menneskerettighetsbruddene», skrev Amnesty på X, tidligere Twitter, da overgangen ble klar.

Det saudiarabiske investeringsfondet PIF, som allerede eier Premier League-klubben Newcastle, overtok i juni aksjemajoriteten i klubbene Al-Nassr, al-Ittihad, Al-Ahli og Al-Hilal.