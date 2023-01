TILBAKE: Fredrik Bjørkan har signert for Bodø/Glimt.

Bekreftet: Bjørkan returnerer til Bodø/Glimt

Venstrebacken Fredrik Bjørkans utenlandsopphold har ikke gått helt etter planen. Nå er han igjen klar for moderklubben Bodø/Glimt i Eliteserien.

Som VG skrev nyttårsaften er det duket for et gjensyn med den gule og sorte drakten for 24-åringen. Onsdag bekreftet klubben returen på sin hjemmeside. 24-åringen har signert en kontrakt som strekker seg frem til sommeren 2025.

Bjørkan forlot Bodø/Glimt vederlagsfritt etter 2021-sesongen. Han signerte deretter for Hertha Berlin, men det ble lite spilletid og få sjanser for landslagsbacken i Tyskland.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

Han ble så leid ut til nederlandske Feyenoord foran årets sesong, men heller ikke der har det klaffet.

– Det føles utrolig deilig. Det føles helt rett, sier Bjørkan i en uttalelse til klubben.

Han er den tredje spilleren som returnerer til klubben etter mislykkede utenlandsopphold. Fra før har også Patrick Berg (Lens) og Marius Lode (Schalke 04) kommet tilbake til Bodø.